Perde 179 TL, Yastık Alezi 34 TL, Paspas 99 TL... 6'lı 149 TL! BİM aktüel 2-6 Ağustos kataloğu yayımlandı!

BİM marketler zinciri, 2-6 Ağustos 2024 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Her hafta büyük bir merakla beklenen ve geniş ürün yelpazesini barındıran yeni katalog, indirimli günlük market ürünlerinden başlayıp, elektrikli ev aletleri, katlanabilir bisikletler ve şişme botlar gibi çeşitli ürün gruplarına kadar uzanıyor. Özellikle bu haftanın yıldız ürünleri arasında yer alan katlanabilir bisikletler ve çeşitli model ve özelliklerdeki televizyonlar, alışveriş tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. BİM'in sunduğu avantajlı fiyatlar ve zengin ürün seçenekleri, her bütçeden tüketiciye hitap ederek, günlük ve özel ihtiyaçlar için cazip fırsatlar sunuyor.

4