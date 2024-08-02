Bankalar TL ile gelene muslukları sonuna kadar açtı: Parasını nakit yatırana 32 günde mest edecek ödeme

Bankaların sunduğu çeşitli kampanyalar, vadeli mevduat hesaplarına olan ilgiyi her geçen gün daha da artırıyor. Yüksek faiz oranları ve cazip bonus teklifleriyle tasarruflarını en iyi şekilde değerlendirmek isteyen yatırımcılar, en uygun seçeneği belirlemekte zorlanıyor. Bu kampanyalar, yatırımcıların ilgisini çekerken bankacılık sektöründeki rekabeti de kızıştırıyor.