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Bankalar TL ile gelene muslukları sonuna kadar açtı: Parasını nakit yatırana 32 günde mest edecek ödeme

Bankaların sunduğu çeşitli kampanyalar, vadeli mevduat hesaplarına olan ilgiyi her geçen gün daha da artırıyor. Yüksek faiz oranları ve cazip bonus teklifleriyle tasarruflarını en iyi şekilde değerlendirmek isteyen yatırımcılar, en uygun seçeneği belirlemekte zorlanıyor. Bu kampanyalar, yatırımcıların ilgisini çekerken bankacılık sektöründeki rekabeti de kızıştırıyor.

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Giriş Tarihi 02 Ağustos 2024, 19:48 Güncelleme 02 Ağustos 2024, 19:49
Bankalar TL ile gelene muslukları sonuna kadar açtı: Parasını nakit yatırana 32 günde mest edecek ödeme 1

Vadeli mevduat hesapları, bankacılık sektöründe son dönemin en popüler yatırım araçlarından biri haline geldi. Yüksek faiz oranları ve cazip fırsatlar sunan bankalar, müşteri çekmek için rekabeti her geçen gün daha da kızıştırıyor. Bu durumda yatırımcılar, birbirinden çekici tekliflerin arasında en uygun seçeneği belirlemekte zorlanıyor.

(32 günlük faiz oranları 500.000 TL ana para ile hesaplanmıştır)

Bankalar TL ile gelene muslukları sonuna kadar açtı: Parasını nakit yatırana 32 günde mest edecek ödeme 2

Fibabanka

Kiraz Hesap

Faiz Oranı: %52
Net Kazanç: 21.027,32 TL
Vade Sonu Tutar: 521.027,32 TL

Bankalar TL ile gelene muslukları sonuna kadar açtı: Parasını nakit yatırana 32 günde mest edecek ödeme 3

Alternatif Bank

VOV Hesap

Faiz Oranı: %53
Net Kazanç: 21.431,69 TL
Vade Sonu Tutar: 521.431,69 TL

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