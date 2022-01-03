Emeklilikte yaşı bekleyenlere müjde! Kıdem tazminatında 64 bin 880 TL almak mümkün
Türkiye'de binlerce emeklilikte yaşı bekleyen vatandaşlar var. Başkan Recep Tayyip Erdoğan emeklilikte yaşı bekleyenlerle ilgili çalışmaların yapılacağının da müjdesini vermişti. Kıdem tazminatında yaşı bekleyenler de bu hakkını kullanabiliyor. Zaman aşımının 10 yıl olduğu kıdemde yıpranma da tazminata dâhil ediliyor.
Emeklilikte ikramiye, işsizlikte güvence olan kıdem tazminatı milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiriyor. Bu yıl için kıdem tazminatı tavanı 12 bin 976 lira olarak belirlenirken, bu tutara göre 5 yıl çalışan biri işten çıkarıldığında 64 bin 880 lira alacak.
Yaş dışındaki sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısını tamamlayıp kendi isteğiyle işten ayrılanlar da kıdemini alabiliyor.
SABAH'ta yer alan habere göre, İşyerinden alınan gıda, yol, eğitim, yakacak, unvan tazminatı, yıpranma tazminatı, nitelik zammı başta olmak üzere 20'nin üzerindeki nakdi ve ayni yardım kıdem tazminatı hesabına katılıyor.
İş sözleşmesi feshedilen çalışana brüt son ücret üzerinden ödeme yapılırken ücret dışındaki yan ödemeler de buna dâhil edilir. Özel sağlık sigortası, teşvik primi brüt ücret içerinde yer alır.