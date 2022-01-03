Emeklilikte yaşı bekleyenlere müjde! Kıdem tazminatında 64 bin 880 TL almak mümkün

Emeklilikte ikramiye, işsizlikte güvence olan kıdem tazminatı milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiriyor. Bu yıl için kıdem tazminatı tavanı 12 bin 976 lira olarak belirlenirken, bu tutara göre 5 yıl çalışan biri işten çıkarıldığında 64 bin 880 lira alacak.