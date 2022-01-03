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Emeklilikte yaşı bekleyenlere müjde! Kıdem tazminatında 64 bin 880 TL almak mümkün

Türkiye'de binlerce emeklilikte yaşı bekleyen vatandaşlar var. Başkan Recep Tayyip Erdoğan emeklilikte yaşı bekleyenlerle ilgili çalışmaların yapılacağının da müjdesini vermişti. Kıdem tazminatında yaşı bekleyenler de bu hakkını kullanabiliyor. Zaman aşımının 10 yıl olduğu kıdemde yıpranma da tazminata dâhil ediliyor.

03.01.2022 07:02 - Son Güncelleme: 03.01.2022 07:02
Emeklilikte yaşı bekleyenlere müjde! Kıdem tazminatında 64 bin 880 TL almak mümkün

Emeklilikte ikramiye, işsizlikte güvence olan kıdem tazminatı milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiriyor. Bu yıl için kıdem tazminatı tavanı 12 bin 976 lira olarak belirlenirken, bu tutara göre 5 yıl çalışan biri işten çıkarıldığında 64 bin 880 lira alacak.

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Emeklilikte yaşı bekleyenlere müjde! Kıdem tazminatında 64 bin 880 TL almak mümkün

Yaş dışındaki sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısını tamamlayıp kendi isteğiyle işten ayrılanlar da kıdemini alabiliyor.

Emeklilikte yaşı bekleyenlere müjde! Kıdem tazminatında 64 bin 880 TL almak mümkün

SABAH'ta yer alan habere göre, İşyerinden alınan gıda, yol, eğitim, yakacak, unvan tazminatı, yıpranma tazminatı, nitelik zammı başta olmak üzere 20'nin üzerindeki nakdi ve ayni yardım kıdem tazminatı hesabına katılıyor.

Emeklilikte yaşı bekleyenlere müjde! Kıdem tazminatında 64 bin 880 TL almak mümkün

İş sözleşmesi feshedilen çalışana brüt son ücret üzerinden ödeme yapılırken ücret dışındaki yan ödemeler de buna dâhil edilir. Özel sağlık sigortası, teşvik primi brüt ücret içerinde yer alır.

Emeklilikte yaşı bekleyenlere müjde! Kıdem tazminatında 64 bin 880 TL almak mümkün

Yıllık izin ücreti, evlenme yardımı, seyahat primleri, bir defalık ikramiyeler kıdeme dâhil edilmez. Tazminatsız işten çıkarılanların 10 yıl içinde yasal yola başvurma hakkı bulunuyor.

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