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Haberler Ekonomi Ve beklenen gün geldi! Emekli memurun maaşları belli oluyor: Emeklide 2 bin TL altına 500 lira zam

Ve beklenen gün geldi! Emekli memurun maaşları belli oluyor: Emeklide 2 bin TL altına 500 lira zam

Milyonlarca emekli ve memur, maaşlarının ne kadar olacağını, maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyordu. Emekli ve memurun zam ve farkları bugün netleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklisine kademeli artış beklenirken, 2 bin lira altı maaşı olan emeklilere, 500 lira eşit zam yapılması öngörülüyor.

03.01.2022 07:02 - Son Güncelleme: 03.01.2022 07:02
Ve beklenen gün geldi! Emekli memurun maaşları belli oluyor: Emeklide 2 bin TL altına 500 lira zam

Yaklaşık 13 milyon emekli, 4 milyondan fazla memurun beklediği enflasyon rakamları bugün açıklanıyor. Bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı olacak.

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Ve beklenen gün geldi! Emekli memurun maaşları belli oluyor: Emeklide 2 bin TL altına 500 lira zam

Yine bu 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı da memur ve emeklisinin enflasyon farkını ortaya koyacak. Hemen ardından memurlara yapılacak ek zam görüşmeleri de başlayacak.

Ve beklenen gün geldi! Emekli memurun maaşları belli oluyor: Emeklide 2 bin TL altına 500 lira zam

SSK, Bağ-Kur emekliliklerine en alttan yukarı doğru kademeli artış beklenirken, ocak ayında 2 bin liranın altında olan emeklilere 500 lira eşit zam yapılması öngörülüyor.

Ve beklenen gün geldi! Emekli memurun maaşları belli oluyor: Emeklide 2 bin TL altına 500 lira zam

SEYYANEN ARTIŞ DA VAR
SABAH'ta yer alan habere göre, Memur, işçi, emekliye yapılacak zam oranlarında belirleyici olacak 2021'in ikinci 6 aylık enflasyon rakamı TÜİK tarafından açıklanacak aralık verisiyle netleşecek.

Ve beklenen gün geldi! Emekli memurun maaşları belli oluyor: Emeklide 2 bin TL altına 500 lira zam

Aralık ayı enflasyonunda birlikte toplu sözleşmelerde dikkate alınan söz konusu altı aylık enflasyon verisi milyonlarca çalışanın, emeklinin maaş, aylığını doğrudan, dolaylı etkileyecek.

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