Ve beklenen gün geldi! Emekli memurun maaşları belli oluyor: Emeklide 2 bin TL altına 500 lira zam
Milyonlarca emekli ve memur, maaşlarının ne kadar olacağını, maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyordu. Emekli ve memurun zam ve farkları bugün netleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklisine kademeli artış beklenirken, 2 bin lira altı maaşı olan emeklilere, 500 lira eşit zam yapılması öngörülüyor.
03.01.2022 07:02
- Son Güncelleme: 03.01.2022 07:02
Aralık ayı enflasyonunda birlikte toplu sözleşmelerde dikkate alınan söz konusu altı aylık enflasyon verisi milyonlarca çalışanın, emeklinin maaş, aylığını doğrudan, dolaylı etkileyecek.