Ocak 2022 emekli kalem kalem hesaplanan zamlı maaş tablosu: 2100, 2000, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi?

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam için beklediği gün gelip çattı. Yılda 2 defa emekli ve memur maaşlarına zam yapılıyor ve miktar enflasyon verilerine göre şekilleniyor. 2022 yılının gelmesiyle birlikte de yeni maaş zamları merakla bekleniyordu. Milyonların heyecanla beklediği tutar bugün netlik kazandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine sonrası emekli ve memur için müjdeli haberi verdi. Başkan Erdoğan "Aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz. Yeni düzenlemeye göre hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak. Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkartarak onlara ilave bir sosyal destek sağlamış oluyoruz." dedi. Peki, 2100, 2000, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? İşte son gelişmeler...