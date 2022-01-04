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Haberler Ekonomi Ocak 2022 emekli kalem kalem hesaplanan zamlı maaş tablosu: 2100, 2000, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi?

Ocak 2022 emekli kalem kalem hesaplanan zamlı maaş tablosu: 2100, 2000, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi?

Milyonlarca emekli zamla ilgili son dakika gelişmelerini takip ediyor. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere maaşlara zam yapılmaktadır. Dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine sonrası emekli ve memur için müjdeli haberi verdi. Başkan Erdoğan "Aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz. Yeni düzenlemeye göre hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak. Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkartarak onlara ilave bir sosyal destek sağlamış oluyoruz." dedi. Peki, 2100, 2000, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? İşte Ocak 2022 emekli kalem kalem hesaplanan zamlı maaş tablosu

takvim.com.tr
04.01.2022 08:23 - Son Güncelleme: 04.01.2022 08:23
2100, 2000, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? Ocak 2022 emekli kalem kalem hesaplanan zamlı maaş tablosu

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam için beklediği gün gelip çattı. Yılda 2 defa emekli ve memur maaşlarına zam yapılıyor ve miktar enflasyon verilerine göre şekilleniyor. 2022 yılının gelmesiyle birlikte de yeni maaş zamları merakla bekleniyordu. Milyonların heyecanla beklediği tutar bugün netlik kazandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine sonrası emekli ve memur için müjdeli haberi verdi. Başkan Erdoğan "Aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz. Yeni düzenlemeye göre hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak. Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkartarak onlara ilave bir sosyal destek sağlamış oluyoruz." dedi. Peki, 2100, 2000, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? İşte son gelişmeler...

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2100, 2000, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? Ocak 2022 emekli kalem kalem hesaplanan zamlı maaş tablosu

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATIRILACAK?

Milyonların Ocak zammını gösterecek enflasyon verileri bugün açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon rakamlarıyla yeni kazançlar ortaya çıktı. Öte yandan zamlı maaşlar bu ay yatırılacak.

2100, 2000, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? Ocak 2022 emekli kalem kalem hesaplanan zamlı maaş tablosu

İŞTE YENİLİKLER
En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 2.500 TL
Memur'un ocak zammı yüzde 5 yerine yüzde 7.5
Toplam zam yüzde 30,5

2100, 2000, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? Ocak 2022 emekli kalem kalem hesaplanan zamlı maaş tablosu

TABAN AYLIKLAR
Emekli Mevcut Zamlı
Emekli Sandığı 3.275,90 4.175,79
SSK (2000 öncesi) 2.624,24 3.292,63
SSK (2000 sonrası) 1.626,75 2.041,25 + 458,75
Bağ-Kur esnaf 2.350,11 2.948,68
Bağ-Kur tarım 1.867,51 2.343,16 + 156,84
NOT: Maaşlara ek ödeme dahildir.

2100, 2000, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? Ocak 2022 emekli kalem kalem hesaplanan zamlı maaş tablosu

MEMUR / TABAN MAAŞ (Net)
Mevcut 4.330,42 TL
Yeni 5.651,20 TL
MEMUR/TABAN MAAŞ (Aile yardımı dahil)
Mevcut 4.880 TL
Yeni 6.368,40 TL

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