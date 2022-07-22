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Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) staj formülü! 'Borçlanma imkanı' çağrısı...

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik formül merakla beklenirken, lise ve üniversite yıllarında staj yapanlar da borçlanma imkanı çağrısında bulundu. İşte habere ilişkin merak edilen tüm detaylar...

22.07.2022 06:58 - Son Güncelleme: 22.07.2022 06:58
Emeklilikte yaşa takılanlara EYT staj formülü! ’Borçlanma imkanı’ çağrısı...

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in emeklilikte için yaşa takılanlara (EYT) yönelik çalışmanın en geç Ocak'ta Meclis'e sevk edileceğini açıklaması heyecan yaratırken, lise-üniversite yıllarında staj yapanlar da beklenti içine girdi.

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Emeklilikte yaşa takılanlara EYT staj formülü! ’Borçlanma imkanı’ çağrısı...

Emeklilik yaşını bekleyen geniş bir kitleden "Staj, çıraklık süreleri sigorta başlangıcı kabul edilsin. Borçlanma imkanı sağlansın" çağrısı geldi.

Emeklilikte yaşa takılanlara EYT staj formülü! ’Borçlanma imkanı’ çağrısı...

'BAŞLANGIÇ SAYILSIN'
Eğitimin lise, üniversite gibi çeşitli dönemlerinde staj yapılıyor.

Emeklilikte yaşa takılanlara EYT staj formülü! ’Borçlanma imkanı’ çağrısı...

Bu sürede kısa vadeli sigorta kollarına prim ödeniyor.

Emeklilikte yaşa takılanlara EYT staj formülü! ’Borçlanma imkanı’ çağrısı...

Staj döneminde, kişileri emekli eden uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına) prim yatırılmadığından, staj tarihi emeklilik işlemlerinde sigorta başlangıcı sayılmıyor.

Emeklilikte yaşa takılanlara EYT staj formülü! ’Borçlanma imkanı’ çağrısı...

Emeklilik için yaşı bekleyen pek çok kişi de bu sürelerin sigorta başlangıcı olarak sayılmasını talep ediyor.

Emeklilikte yaşa takılanlara EYT staj formülü! ’Borçlanma imkanı’ çağrısı...

BORÇLANMA HAKKI VERİLSİN
Geçmişte staj yapanlar bu sürelerin borçlanma imkanı sağlanarak sigorta başlangıcı sayılmasını istiyor.

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