Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) staj formülü! 'Borçlanma imkanı' çağrısı...
Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik formül merakla beklenirken, lise ve üniversite yıllarında staj yapanlar da borçlanma imkanı çağrısında bulundu. İşte habere ilişkin merak edilen tüm detaylar...
22.07.2022 06:58 - Son Güncelleme: 22.07.2022 06:58
Emeklilik yaşını bekleyen geniş bir kitleden "Staj, çıraklık süreleri sigorta başlangıcı kabul edilsin. Borçlanma imkanı sağlansın" çağrısı geldi.
Staj döneminde, kişileri emekli eden uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına) prim yatırılmadığından, staj tarihi emeklilik işlemlerinde sigorta başlangıcı sayılmıyor.
Emeklilik için yaşı bekleyen pek çok kişi de bu sürelerin sigorta başlangıcı olarak sayılmasını talep ediyor.