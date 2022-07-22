İşten çıkartılanlar, ayrılanlar bu haber size! 5’li güvence sağlanıyor: İşsizlik maaşı, kıdem, ihbar, işe iade tazminatı...
Çalışma hayatında işten çıkartılanlar veya ayrılanlar için pek çok destek devreye giriyor. İşten çıkartılan çalışanlar işsizlik maaşı alırken, 'kıdem, ihbar ve işe iade tazminatı ile boşta geçen süre ücreti' gibi imkanları da oluyor. Peki bu imkanlardan kimler, nasıl yararlanıyor? Takvim.com.tr konuya ilişkin merak edilen tüm detayları sizler için derledi...
22.07.2022 06:58 - Son Güncelleme: 22.07.2022 06:58
10 aya varan işsizlik maaşının yanı sıra, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işe iade tazminatı ile boşta geçen süre ücreti gibi güvenceler bulunuyor.