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İşten çıkartılanlar, ayrılanlar bu haber size! 5’li güvence sağlanıyor: İşsizlik maaşı, kıdem, ihbar, işe iade tazminatı...

Çalışma hayatında işten çıkartılanlar veya ayrılanlar için pek çok destek devreye giriyor. İşten çıkartılan çalışanlar işsizlik maaşı alırken, 'kıdem, ihbar ve işe iade tazminatı ile boşta geçen süre ücreti' gibi imkanları da oluyor. Peki bu imkanlardan kimler, nasıl yararlanıyor? Takvim.com.tr konuya ilişkin merak edilen tüm detayları sizler için derledi...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
Özel haber
22.07.2022 06:58 - Son Güncelleme: 22.07.2022 06:58
İşten çıkartılanlar, ayrılanlar bu haber size! 5’li güvence sağlanıyor: İşsizlik maaşı, kıdem, ihbar, işe iade tazminatı...

Çalışma hayatında kurallar yasalarla belirlenmiş durumda. Hem işçiye hem işverene yönelik kurallar bulunuyor. İşten çıkartılan çalışanlar için ise pek çok destek devreye giriyor.

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İşten çıkartılanlar, ayrılanlar bu haber size! 5’li güvence sağlanıyor: İşsizlik maaşı, kıdem, ihbar, işe iade tazminatı...

10 aya varan işsizlik maaşının yanı sıra, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işe iade tazminatı ile boşta geçen süre ücreti gibi güvenceler bulunuyor.

İşten çıkartılanlar, ayrılanlar bu haber size! 5’li güvence sağlanıyor: İşsizlik maaşı, kıdem, ihbar, işe iade tazminatı...

İşte bu imkanlardan yararlanma yolları…

İşten çıkartılanlar, ayrılanlar bu haber size! 5’li güvence sağlanıyor: İşsizlik maaşı, kıdem, ihbar, işe iade tazminatı...


* İşsizlik maaşının şartları neler?

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak, hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş ve son 120 gün hizmet akdine tabi olmak gerekiyor. Çalışma süresine göre en az 6, en çok 10 ay maaş veriliyor.

İşten çıkartılanlar, ayrılanlar bu haber size! 5’li güvence sağlanıyor: İşsizlik maaşı, kıdem, ihbar, işe iade tazminatı...


* İşsizlere ne kadar ödeniyor?
İşsiz kalanlara son 4 aylık ortalama brüt kazançlarının yüzde 40'ı oranında işsizlik ödeneği veriliyor. Ancak ödeneğin tutarı brüt asgari ücretin yüzde 80'ini aşamıyor.

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