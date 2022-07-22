İşten çıkartılanlar, ayrılanlar bu haber size! 5’li güvence sağlanıyor: İşsizlik maaşı, kıdem, ihbar, işe iade tazminatı...



* İşsizlik maaşının şartları neler?

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak, hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş ve son 120 gün hizmet akdine tabi olmak gerekiyor. Çalışma süresine göre en az 6, en çok 10 ay maaş veriliyor.