25 - 28 Temmuz'da hesapta! Bağ-Kur emeklisine %42.35 zamlı maaş: En düşük esnaf ve tarım emekli aylığı...
SSK emeklilerine zamlı aylık ödemeleri sürerken, haftaya da Bağ-Kur emeklilerine yeni maaşları verilecek. Ödemeler yüzde 42.35 artışlı yatırılırken, hesaplara en az 3 bin 500 lira yatırılacak. Öte yandan emekliler, zamlı maaşlarını 25 -28 Temmuz tarihleri arasında banka hesaplarında görebilecek. İşte zamlı maaş bekleyen emeklilerin merak ettiği tüm detaylar...
22.07.2022 06:58 - Son Güncelleme: 22.07.2022 06:58
SSK emeklilerine ayın 17'sinde başlayan yüzde 42.35 zamlı aylık ödemeleri, 26 Temmuz tarihinde tamamlanacak.
Bağ-Kur emeklileri de yüzde 42.35 zamlı aylıklarını ayın 25'i ile 28'i arasında hesaplarında görecek.