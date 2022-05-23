Emeklilikte Yaşa Takılanlar iki seçenekten biriyle emekli olabilecek! Erkeklerde 9.000 ve kadınlarda 7.200 gün! EYT’liler için yeni hesap! 25 yıllık...

EYT'DE SON DURUM! Bilindiği üzere Sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olanlar EYT'li (Emeklilikte Yaşa Takılan) sayılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamasında "3600 ek gösterge meselesini çözümünü bu ayın sonu itibarıyla tamamlamış olacağız. Son düzenlemeleri yapacağız. Sözleşmeli meselesi, EYT meselesi de var. Bunlar dosya dosya hepsi önümüzde." demişti. EYT'lilerin bekleyişi sürerken yeni bir gelişme yaşandı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar iki seçenekten biriyle emekli olabilecek! Erkeklerde 9.000 ve kadınlarda 7.200 gün! Böylelikle EYT'liler için hesaplamalar değişti. Gelin detaylara birlikte bakalım...