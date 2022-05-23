Emeklilikte Yaşa Takılanlar iki seçenekten biriyle emekli olabilecek! Erkeklerde 9.000 ve kadınlarda 7.200 gün! EYT'liler için yeni hesap! 25 yıllık...
EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR SON DAKİKA HABERLERİ! EYT'liler için son yaklaşılıyor. 3600 ek gösterge çalışmalarının bu ay tamamlanmasıyla sıra sözleşmeliler ve EYT'liler ile ilgili düzenlemelere gelecek. EYT'de son durum merak edilirken yeni gelişmeler de yakından takip ediliyor. Konuyla iligli çalışmalar devam ederken yeni formüller de konuşuluyor. 3600 GÜN FORMÜLÜ, PRİM VE SÜRENİN TAMAMLANMASI, 20-25 YIL KRİTERİ, AVRUPA MODELİ, YAŞ SINIRI ve SÜRE DÜŞÜRME! Özellikle de kadınlarda 7 bin 200, erkeklerde 9 bin prim günü formülü dikkat çekti. İşte detaylar...
EYT'DE SON DURUM! Bilindiği üzere Sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olanlar EYT'li (Emeklilikte Yaşa Takılan) sayılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamasında "3600 ek gösterge meselesini çözümünü bu ayın sonu itibarıyla tamamlamış olacağız. Son düzenlemeleri yapacağız. Sözleşmeli meselesi, EYT meselesi de var. Bunlar dosya dosya hepsi önümüzde." demişti. EYT'lilerin bekleyişi sürerken yeni bir gelişme yaşandı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar iki seçenekten biriyle emekli olabilecek! Erkeklerde 9.000 ve kadınlarda 7.200 gün! Böylelikle EYT'liler için hesaplamalar değişti. Gelin detaylara birlikte bakalım...
Ay sonu itibariyle ek gösterge meselesinin çalışmalarının tamamlanması ve EYT görüşmelerine başlanması bekleniyor. Yaş şartı nedeniyle emeklilik işlemleri başlamayan binlerce EYT'li gözlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından gelecek yeni açıklamalara dikti. Önümüzdeki günlerde yeni adımlar atılacak. Öte yandan yeni gelişmeler ise şöyle...
EYT'liye emeklilik yolu açılıyor! Emeklilikte yaşa takılanlar için yeni reçete! Gündeme gelen bir formüle göre erkeklerin 25 yıllık (9.000 gün), kadınların da 20 yıllık (7.200 gün) prim gününü tamamlamaları halinde emekli edilmeleri söz konusu olabilecek.