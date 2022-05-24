Mayıs tahminiyle fark sonucu en düşük maaş 9064 TL oldu! 6 aylık enflasyon ayarıyla yüzde 41 zam! Memur ve SSK- Bağ-Kur emeklileri hesaplı tablo...

Son dakika haberine göre Merkez Bankası Mayıs enflasyon tahminlerini açıkladı. Milyonlarca emekli ve memur Temmuz ayında yapılacak zam oranını merak ediyordu. Flaş açıklama geldi. Enflasyonun Mayıs'ta aylık bazda yüzde 3,97 oranında yükselmesi beklenirken, Haziran ayı tahmini ise yüzde 2,97 oldu. 6 aylık enflasyon toplamı ise yüzde 41 olacak. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yüzde 41 oranında zam oluştu. İşte 6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarları! SSK ve Bağ-Kur emeklileri ve memur ile memur emeklileri maaş zammı hesaplama...