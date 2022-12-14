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Haberler Ekonomi 41. madde detayı! EYT'de A-B-C KADROSU kesinleşti! 1999-2000-2001-2002-2003-2007 sigorta girişi olan bu yolla EYT mührünü kıracak!

41. madde detayı! EYT'de A-B-C KADROSU kesinleşti! 1999-2000-2001-2002-2003-2007 sigorta girişi olan bu yolla EYT mührünü kıracak!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar emekliliğe adım adım yaklaşıyor. Beklenen kapsamlı düzenlemeden kimlerin nasıl yararlanacağı oldukça merak ediliyor. 1999 sonrası sigortalı olanlar için son dakika açıklama geldi. 5550 Sayılı Kanun'un 41. maddesi 99 sonrası sigortalı olanlar için büyük avantaj sağlıyor. Sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler için borçlandırılma halinde, sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülüyor. Peki, kimler EYT'den yararlanacak? İşte EYT son durum ve tüm merak edilenler!

takvim.com.tr
14.12.2022 09:32 - Son Güncelleme: 14.12.2022 09:33
EYT’de A-B-C KADROSU kesinleşti! 1999-2000-2001-2002-2003-2007 sigorta girişi olan bu yolla EYT mührünü kıracak! YAŞ - YIL Tablosunda 41. madde detayı!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak EYT takvimi netleşti ve düzenlemeyle ilgili sürecin 2023'ün Ocak ayında Meclis'te başlayacağı ifade edildi. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar yeni düzenlemeyi büyük bir heyecanla beklerken, bu tarihten sonra sigorta girişi olanlar için EYT'li olma yolu 5510 sayılı Kanun'un 41'inci maddesinden geçecek. EYT yasasında herhangi bir değişiklik olmazsa belli şartlar dahilinde askerlik, doğum ve avukatlık stajı sürelerini borçlananlar da kapsamda olacak. Peki, EYT'de yaş şartı olacak mı? Nasıl EYT'li olurum? 41. madde kapsamı nedir? İşte tüm detaylar...

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EYT’de A-B-C KADROSU kesinleşti! 1999-2000-2001-2002-2003-2007 sigorta girişi olan bu yolla EYT mührünü kıracak! YAŞ - YIL Tablosunda 41. madde detayı!

EYT'lilere emeklilik yolunu açacak düzenleme gün sayıyor. Düzenlemenin bu ay sonuna kadar tamamlanıp Meclis'e sevk edilmesi, Ocak ayında da yasalaşması planlanıyor.

EYT’de A-B-C KADROSU kesinleşti! 1999-2000-2001-2002-2003-2007 sigorta girişi olan bu yolla EYT mührünü kıracak! YAŞ - YIL Tablosunda 41. madde detayı!

EYT düzenlemesinden 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar yararlanacak.

EYT’de A-B-C KADROSU kesinleşti! 1999-2000-2001-2002-2003-2007 sigorta girişi olan bu yolla EYT mührünü kıracak! YAŞ - YIL Tablosunda 41. madde detayı!

Ancak eğer yeni yasada aksi yönde bir düzenleme yapılmazsa, 5510 sayılı Kanunu'nun 41'inci maddesi bazı şartlarda 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olanlara EYT yolunu açacak.

EYT’de A-B-C KADROSU kesinleşti! 1999-2000-2001-2002-2003-2007 sigorta girişi olan bu yolla EYT mührünü kıracak! YAŞ - YIL Tablosunda 41. madde detayı!

41. MADDEYE DİKKAT!

5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre, tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler için borçlandırılma halinde, sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülüyor. Peki bu imkandan kimler nasıl yararlanabilecek? İşte detayları...

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