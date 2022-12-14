41. madde detayı! EYT'de A-B-C KADROSU kesinleşti! 1999-2000-2001-2002-2003-2007 sigorta girişi olan bu yolla EYT mührünü kıracak!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar emekliliğe adım adım yaklaşıyor. Beklenen kapsamlı düzenlemeden kimlerin nasıl yararlanacağı oldukça merak ediliyor. 1999 sonrası sigortalı olanlar için son dakika açıklama geldi. 5550 Sayılı Kanun'un 41. maddesi 99 sonrası sigortalı olanlar için büyük avantaj sağlıyor. Sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler için borçlandırılma halinde, sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülüyor. Peki, kimler EYT'den yararlanacak? İşte EYT son durum ve tüm merak edilenler!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak EYT takvimi netleşti ve düzenlemeyle ilgili sürecin 2023'ün Ocak ayında Meclis'te başlayacağı ifade edildi. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar yeni düzenlemeyi büyük bir heyecanla beklerken, bu tarihten sonra sigorta girişi olanlar için EYT'li olma yolu 5510 sayılı Kanun'un 41'inci maddesinden geçecek. EYT yasasında herhangi bir değişiklik olmazsa belli şartlar dahilinde askerlik, doğum ve avukatlık stajı sürelerini borçlananlar da kapsamda olacak. Peki, EYT'de yaş şartı olacak mı? Nasıl EYT'li olurum? 41. madde kapsamı nedir? İşte tüm detaylar...
41. MADDEYE DİKKAT!
5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre, tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler için borçlandırılma halinde, sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülüyor. Peki bu imkandan kimler nasıl yararlanabilecek? İşte detayları...