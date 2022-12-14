41. madde detayı! EYT'de A-B-C KADROSU kesinleşti! 1999-2000-2001-2002-2003-2007 sigorta girişi olan bu yolla EYT mührünü kıracak!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak EYT takvimi netleşti ve düzenlemeyle ilgili sürecin 2023'ün Ocak ayında Meclis'te başlayacağı ifade edildi. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar yeni düzenlemeyi büyük bir heyecanla beklerken, bu tarihten sonra sigorta girişi olanlar için EYT'li olma yolu 5510 sayılı Kanun'un 41'inci maddesinden geçecek. EYT yasasında herhangi bir değişiklik olmazsa belli şartlar dahilinde askerlik, doğum ve avukatlık stajı sürelerini borçlananlar da kapsamda olacak. Peki, EYT'de yaş şartı olacak mı? Nasıl EYT'li olurum? 41. madde kapsamı nedir? İşte tüm detaylar...