6 aylık TEFE TÜFE enflasyon farkı ZAM TABLOSU! Ocak 2023'te Emekliye TABAN 5.345 TL, memura 10.480 TL! Maaşlar sil yeni baştan!

Emekli ve memurlar merakla Ocak ayı zamlı maaşlarını bekliyor. Bu kapsamda açıklanan enflasyon rakamlarıyla emekli ve memur maaşlarına gelebilecek zam oranları tek tek açıklandı. Ocak ayının ilk haftasında belli olacak 6 aylık enflasyon rakamlarıyla SSK, Bağkur, memur ve emeklilerin zam oranı net bir şekilde ortaya çıkacak. Şu anda yapılan taban maaş tahminine göre; memura en az 10.480 TL, emekliye ise 5 bin 345 TL zam gözüktü. Peki, Ocak 2023'te en düşük ve en yüksek emekli memur maaşı kaç TL olacak? İşte tablo tablo maaş zamları!