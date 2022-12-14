6 aylık TEFE TÜFE enflasyon farkı ZAM TABLOSU! Ocak 2023'te Emekliye TABAN 5.345 TL, memura 10.480 TL! Maaşlar sil yeni baştan!
En son Temmuz ayında zamlı maaşını alan emeklilerin gözü Ocak artışına çevrilmiş durumda. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak zammı için yeni tahminler gelmeye devam ediyor. Peki bu oranlarla SSK SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük maaşı ne kadar olacak? İşte emekli memur 2023 OCAK zamlı maaş tablosu!
Emekli ve memurlar merakla Ocak ayı zamlı maaşlarını bekliyor. Bu kapsamda açıklanan enflasyon rakamlarıyla emekli ve memur maaşlarına gelebilecek zam oranları tek tek açıklandı. Ocak ayının ilk haftasında belli olacak 6 aylık enflasyon rakamlarıyla SSK, Bağkur, memur ve emeklilerin zam oranı net bir şekilde ortaya çıkacak. Şu anda yapılan taban maaş tahminine göre; memura en az 10.480 TL, emekliye ise 5 bin 345 TL zam gözüktü. Peki, Ocak 2023'te en düşük ve en yüksek emekli memur maaşı kaç TL olacak? İşte tablo tablo maaş zamları!
Bu doğrultuda en düşük maaş memurlarda 9 bin 105 liradan 10 bin 480 liraya, memur emeklilerinde 6 bin 78 liradan 6 bin 996 liraya, esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 4 bin 787 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 345 liraya yükselecek. Kesin oran için sadece Aralık enflasyon verisi kaldı.
MEMUR MAAŞLARINA NE KADAR ZAM GELECEK?
Memur maaşlarına 6 aylık enflasyon farkının toplamına göre zam yapılır. Son zam Temmuz ayında Haziran ayı enflasyon farkının açıklanmasıyla birlikte yapıldı. Yani Temmuz ayı itibarıyla 6 aylık enflasyon oranı ve bu orana yüzde 8'lik toplu sözleşme farkının eklenmesiyle memur maaşları 3 Ocak 2023'te netleşmiş olacak.