Emeklilikte yaş düzenlemesi! Kadınlarda 50-51-53, Erkeklerde 54-55-57 aritmetiği! 1999 2002 2008 2016! SGK prim başlangıç tarihinize göre erken emeklilik yaş tablonuz!

1800 GÜNLE EMEKLİLİK...

Öncelikle SGK mevzuatında yer alan en mühim planlama çalışanların sağlıklarının korunması adına sağlanan erken emeklilik.Sosyal Güvenlik Kurumu çalışma hayatında belli bir vakit yer almış fakat daha sonra sağlık problemleri ile karşı karşıya kalmış olan kişilerin daha çok işlevini gerçekleştirmesine müsade etmiyor.