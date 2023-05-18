Staj ve çıraklık sigortasıyla 2.160 gün eklenecek! EYT'de kısmi emeklilik için net tablo: 2000 sonrası SSK, Bağkur'luya 3600 prim gün şartları değişti! Kadın 50, erkeklerde 55...

EYT yasasıyla beraber 4 milyonu aşkın kişi emeklilik hakkı elde etti. EYT'yi az farkla kaçıranlar veya 2000 sonrası sigortalı olanlar için 3600'den yani kısmi olarak emekli olma şansı tanınıyor. Yeni Meclis ile birlikte kısmi emeklilikte yeni şartların getirilmesi bekleniyor. Mevcut şartlarda 10-15 yıl sigortalılık ve 3600 prim günü yer alıyor. Öte yandan EYT'yi primle kaçıranlar ise borçlanma yoluyla bu fırsattan yararlanabiliyor. Özellikle anneler doğum borçlanması hakkını kullanabiliyor. Bunda önemli bir ayrıntı da bulunuyor. Staj ve çıraklık sigortasıyla 2.160 gün kazanabiliyor. İşte emekliliğe dair tüm merak edilenler...