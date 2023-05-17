Tereyağı, kaşar, peynir, sucuk, çay, zeytin, tuvalet kağıdı temel ürünlerde FİYATLAR GÜNCELLENDİ! 16-31 Mayıs 2023 TARIM KREDİ İNDİRİMLİ LİSTE
Tereyağı, kaşar, peynir, sucuk, çay, zeytin, tuvalet kağıdı temel ürünlerde fiyatlar indi. Tarım Kredi Market, müşterilerine sunduğu aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Yeni katalogda, "Temel ürünlerinde fiyatlarımızı indirdik" kampanyası ile dikkat çekiliyor. Tereyağı, kaşar, peynir, sucuk, çay, zeytin ve tuvalet kağıdı gibi ürünlerde fiyat güncellemeleri yapıldı. Mayıs sonuna kadar birçok üründe etiket fiyatlarında düşüşler gerçekleşecek.
17.05.2023 22:34 - Son Güncelleme: 17.05.2023 22:34
Tarım Kredi aktüel ürünler aktaloğu yayımlandı. Yeni Tarım Kredi Market kataloğunda 'Temel ürünlerinde fiyatlarımızı indirdik' kampanyası yapıldı. Tereyağı, kaşar, peynir, sucuk, çay, zeytin, tuvalet kağıdı fiyatlarında güncelleme yapıldı. Mayıs sonuna kadar birçok üründe etiket fiyatları düşecek. İşte Tarım Kredi indirimli aktüel ürünler listesi...