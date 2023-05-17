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Haberler Ekonomi Tereyağı, kaşar, peynir, sucuk, çay, zeytin, tuvalet kağıdı temel ürünlerde FİYATLAR GÜNCELLENDİ! 16-31 Mayıs 2023 TARIM KREDİ İNDİRİMLİ LİSTE

Tereyağı, kaşar, peynir, sucuk, çay, zeytin, tuvalet kağıdı temel ürünlerde FİYATLAR GÜNCELLENDİ! 16-31 Mayıs 2023 TARIM KREDİ İNDİRİMLİ LİSTE

Tereyağı, kaşar, peynir, sucuk, çay, zeytin, tuvalet kağıdı temel ürünlerde fiyatlar indi. Tarım Kredi Market, müşterilerine sunduğu aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Yeni katalogda, "Temel ürünlerinde fiyatlarımızı indirdik" kampanyası ile dikkat çekiliyor. Tereyağı, kaşar, peynir, sucuk, çay, zeytin ve tuvalet kağıdı gibi ürünlerde fiyat güncellemeleri yapıldı. Mayıs sonuna kadar birçok üründe etiket fiyatlarında düşüşler gerçekleşecek.

takvim.com.tr
17.05.2023 22:34 - Son Güncelleme: 17.05.2023 22:34
Tereyağı, kaşar, peynir, sucuk, çay, zeytin, tuvalet kağıdı temel ürünlerde FİYATLAR GÜNCELLENDİ! 16-31 Mayıs 2023 TARIM KREDİ İNDİRİMLİ LİSTE

Tarım Kredi aktüel ürünler aktaloğu yayımlandı. Yeni Tarım Kredi Market kataloğunda 'Temel ürünlerinde fiyatlarımızı indirdik' kampanyası yapıldı. Tereyağı, kaşar, peynir, sucuk, çay, zeytin, tuvalet kağıdı fiyatlarında güncelleme yapıldı. Mayıs sonuna kadar birçok üründe etiket fiyatları düşecek. İşte Tarım Kredi indirimli aktüel ürünler listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Tereyağı, kaşar, peynir, sucuk, çay, zeytin, tuvalet kağıdı temel ürünlerde FİYATLAR GÜNCELLENDİ! 16-31 Mayıs 2023 TARIM KREDİ İNDİRİMLİ LİSTE

FELLAS MEYVE BARLARI 9,90 TL

TK BİBERİYE TURŞUSU 330 gr 13,50 TL

TK KARIŞIK TURŞU 15,90 TL

Tereyağı, kaşar, peynir, sucuk, çay, zeytin, tuvalet kağıdı temel ürünlerde FİYATLAR GÜNCELLENDİ! 16-31 Mayıs 2023 TARIM KREDİ İNDİRİMLİ LİSTE

ELİT JEL TÜM YÜZEYLER 16,90 TL

ANADOLU DOMATES SALÇASI 34,25 TL

TK ACI BİBER TURŞUSU 25,90 TL

Tereyağı, kaşar, peynir, sucuk, çay, zeytin, tuvalet kağıdı temel ürünlerde FİYATLAR GÜNCELLENDİ! 16-31 Mayıs 2023 TARIM KREDİ İNDİRİMLİ LİSTE

FISH FISH DONUK TEMİZLENMİŞ HAMSİ 35,90 TL

TK DANA SOYULMUŞ SOSİS 47,90 TL

ÖZLEM DANA DİLİMLİ TAVA SUCUK 22,90 TL

Tereyağı, kaşar, peynir, sucuk, çay, zeytin, tuvalet kağıdı temel ürünlerde FİYATLAR GÜNCELLENDİ! 16-31 Mayıs 2023 TARIM KREDİ İNDİRİMLİ LİSTE

KOROPLAST BÜZGÜLÜ ÇÖP TORBASI 29,90 TL

KOROPLAST HAZIR KESİLMİŞ PİŞİRME KAĞIDI 10,90 TL

TK PİLAVLIK BULGUR 41,90 TL

ELİT KAĞIT HAVLU 38,90 TL

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