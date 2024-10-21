Memur-emekli zammına 4 formül: Anketlere göre artış ne kadar olacak? Gelirler nasıl değişecek?

Milyonlarca memur ve emeklinin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2024'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 6 zam ve ikinci 6 aylık dönemdeki enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.
Şu ana kadar üç aylık veri belli oldu. TÜİK verilerine göre, Temmuz enflasyonu yüzde 3.23, Ağustos enflasyonu 2.47, Eylül enflasyonu yüzde 2.97 olarak gerçekleşti. Yani Temmuz- Eylül enflasyonu yüzde 8.92 çıktı. Geriye 3 veri kalırken, ekonomistlerle yapılan anketler, milyonların Ocak zammı için ipucunu veriyor. İşte anketlere göre zam oranları...
PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ: Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde 2024 yıl sonu enflasyonu yüzde 44.11 olarak tahmin edildi. Buna göre; 2024'ün ikinci yarısındaki TÜFE yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 15.53 seviyesine çıkacak. Memurların ve memur emeklilerinin ocak zammı da bu tahmine göre yüzde 5.03 enflasyon farkıyla yüzde 11.33'ü bulabilecek. en düşük maaş bu tahmin gerçekleşirse memurlarda 43 bin 647, memur emeklilerinde 19 bin 580 liraya ulaşacak.