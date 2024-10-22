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2025 asgari ücret zammına enflasyon hesabı! İlk konuşulan rakam ortaya çıktı! Gözler komisyonda: En yüksek 24.653 TL...

Milyonlarca çalışanın gözü, 2025 yılında uygulanacak asgari ücrette. Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılı şekillendirecek zam oranını belirlemek için çalışmalarını sürdürecek. Peki, ekonomideki mevcut göstergelere göre 2025 asgari ücreti ne kadar olacak? İşte son tahminler ve beklentiler...

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Giriş Tarihi :22 Ekim 2024 , 06:33 Güncelleme Tarihi :22 Ekim 2024 , 06:33
2025 asgari ücret zammına enflasyon hesabı! İlk konuşulan rakam ortaya çıktı! Gözler komisyonda: En yüksek 24.653 TL...

Ocak 2024'te asgari ücret, yüzde 49,11 oranında artırılarak net 17.002 TL olarak belirlenmişti. Bu yıl da gelenek devam ederek yeni asgari ücretin enflasyonun üzerinde artırılması bekleniyor. Komisyon, yıllık enflasyon oranlarını dikkate alarak ücret artışı üzerinde karar verecek.

2025 asgari ücret zammına enflasyon hesabı! İlk konuşulan rakam ortaya çıktı! Gözler komisyonda: En yüksek 24.653 TL...

Orta Vadeli Program'a (OVP) göre, 2024 yıl sonu enflasyonu yüzde 41,5 olarak öngörülüyor. Ancak, Merkez Bankası ve diğer ekonomik kuruluşların anket sonuçlarına göre, enflasyon oranı yüzde 45'e kadar çıkabileceği yönünde beklentiler var.

2025 asgari ücret zammına enflasyon hesabı! İlk konuşulan rakam ortaya çıktı! Gözler komisyonda: En yüksek 24.653 TL...

Komisyon işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik bir heyetle karar alacak. Bu süreçte, işverenler maliyetlerin kontrol altına alınmasını talep ederken, çalışanlar alım gücünün korunması için yüksek zam bekliyor.

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