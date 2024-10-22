2025 asgari ücret zammına enflasyon hesabı! İlk konuşulan rakam ortaya çıktı! Gözler komisyonda: En yüksek 24.653 TL...

Ocak 2024'te asgari ücret, yüzde 49,11 oranında artırılarak net 17.002 TL olarak belirlenmişti. Bu yıl da gelenek devam ederek yeni asgari ücretin enflasyonun üzerinde artırılması bekleniyor. Komisyon, yıllık enflasyon oranlarını dikkate alarak ücret artışı üzerinde karar verecek.

Orta Vadeli Program'a (OVP) göre, 2024 yıl sonu enflasyonu yüzde 41,5 olarak öngörülüyor. Ancak, Merkez Bankası ve diğer ekonomik kuruluşların anket sonuçlarına göre, enflasyon oranı yüzde 45'e kadar çıkabileceği yönünde beklentiler var.