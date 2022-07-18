Emeklilikte ek ödeme müjdesi! 56 yaşında emekli olanlar 2 maaş alacak! Ekstra 20.655 TL devlet katkısı! Dev ek gelir kapısı! SSK, Bağ-Kur 4a, 4b, 4c...

Emekli olup rahat bir yaşam sürmek isteyenler için ek gelir kapısı! 10 yılla 56 yaşında emekli olmak mümkün. Bireysel Emeklilik Sistemi ile ilgili detaylar mercek altına alındı. Emekli maaşının yanında ikinci bir ödeme alabilmek için BES'e kayıtlı olmak gerekiyor. Sistemde en az 10 yıl kaldığınızda ve 56 yaşınızı doldurduğunuzda BES'ten emekli olabilirsiniz. Emekli olduğunuzda birikimlerinizi tek seferde toplu olarak veya düzenli geri ödeme şeklinde alabilirsiniz. İşte ayrıntılar...