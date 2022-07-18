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Haberler Ekonomi Emeklilikte ek ödeme müjdesi! 56 yaşında emekli olanlar 2 maaş alacak! Ekstra 20.655 TL devlet katkısı! Dev ek gelir kapısı! SSK, Bağ-Kur 4a, 4b, 4c...

Emeklilikte ek ödeme müjdesi! 56 yaşında emekli olanlar 2 maaş alacak! Ekstra 20.655 TL devlet katkısı! Dev ek gelir kapısı! SSK, Bağ-Kur 4a, 4b, 4c...

Erken emekli olmak isteyenlere müjdeli haber geldi. Prim şartı yok. Rahat bir emeklilik dönemi için bireylerin çalışma yaşamları süresince birikim yapmasını sağlayan, Sosyal Güvenlik Sisteminin tamamlayıcısı olarak emeklilik gelirine ek bir gelir sağlayan özel emeklilik sistemi BES ile vatandaşlar emekliliğini çok rahat geçiriyor. SSK, Bağ-Kur 4a, 4b, 4c ve diğer tüm çalışanlar yararlanabiliyor. Peki BES nedir? BES ile nasıl emekli olurum?

18.07.2022 23:57 - Son Güncelleme: 18.07.2022 23:57
Emeklilikte ek ödeme müjdesi! 56 yaşında emekli olanlar 2 maaş alacak!

Emekli olup rahat bir yaşam sürmek isteyenler için ek gelir kapısı! 10 yılla 56 yaşında emekli olmak mümkün. Bireysel Emeklilik Sistemi ile ilgili detaylar mercek altına alındı. Emekli maaşının yanında ikinci bir ödeme alabilmek için BES'e kayıtlı olmak gerekiyor. Sistemde en az 10 yıl kaldığınızda ve 56 yaşınızı doldurduğunuzda BES'ten emekli olabilirsiniz. Emekli olduğunuzda birikimlerinizi tek seferde toplu olarak veya düzenli geri ödeme şeklinde alabilirsiniz. İşte ayrıntılar...

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Emeklilikte ek ödeme müjdesi! 56 yaşında emekli olanlar 2 maaş alacak!

Bireysel emeklilik şartlarını karşılıyorsanız zamanla değerlendirilen birikimleriniz hayalinizdeki emeklilik standartlarını sağlayabilmeniz için size takdim ediliyor.

Emeklilikte ek ödeme müjdesi! 56 yaşında emekli olanlar 2 maaş alacak!

HER 100 TL'YE 30 TL DEVLETTEN!

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı uygulaması sayesinde, sisteme yatıracağınız her katkı payının %30'u kadar ek bir tutar, sözleşmenize bağlı devlet katkısı hesabınızda biriktirilir.

Emeklilikte ek ödeme müjdesi! 56 yaşında emekli olanlar 2 maaş alacak!

Yani yatırdığınız her 100 TL katkı payı için devlet de katılımcı alt hesabınıza 30 TL katkı payı yatırıyor.

Emeklilikte ek ödeme müjdesi! 56 yaşında emekli olanlar 2 maaş alacak!

Üstelik, 2022 yılı içinde maksimum 20.655 TL'ye kadar devlet katkısı alma imkanınız bulunmaktadır. 2022 yılı boyunca katkı payı ya da ek katkı payı ödemelerinizin toplamının 68.850 TL olması halinde, devlet katkısı hesabınızda ekstra 20.655 TL birikecektir.

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