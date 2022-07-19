19 Temmuz son dakika EPGİS benzin, mazot, LPG fiyatları! Brent petrol düşüşüyle Shell, BP, Total’de AKARYAKITA İNDİRİM!

18 Temmuz 2022 itibariyle brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 102,69 dolardan işlem görüyor. Petroldeki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim olarak yansımaya devam ediyor. Son dakika haberine göre benzin fiyatı için bu gece yarısından itibaren indirim bekleniyor. Peki benzin, mazot, LPG ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir BP, Opet, Total akaryakıta indirim geldi mi? İşte 18-19 Temmuz son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları ve Petrol fiyatlarında düşüş sürecek mi? sorusuna yanıt! Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen açıkladı. İşte detaylar...