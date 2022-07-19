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Haberler Ekonomi Emekliye 3500 TL hesabı! SSK ve Bağ-Kur'lulara %42.35, memur emeklilerine %41.69 zam sonrası ikinci artış yolda

Emekliye 3500 TL hesabı! SSK ve Bağ-Kur'lulara %42.35, memur emeklilerine %41.69 zam sonrası ikinci artış yolda

Milyonlarca emekliye zamlı maaş ödemeleri başladı. Maaşlara Temmuz zammı yansıtılırken, 3 bin 500 lira taban aylık düzenlemesi de devreye girdi. Peki bu düzenleme emeklilere, dul ve yetimlere nasıl yansıyor? Ek ödeme dahil 2 bin 500 lira olan maaş ne şekilde artacak? 3600 prim gün ile emekli olanlara da en az 3 bin 500 lira mı ödenecek? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Çığıl Ön Yener
19.07.2022 06:59 - Son Güncelleme: 19.07.2022 07:57
Emekliye 3500 TL hesabı! SSK ve Bağ-Kur’lulara %42.35, memur emeklilerine %41.69 zam sonrası ikinci artış yolda

Tüm emeklilerin, dul ve yetimlerin aylıkları bu ay arttı.

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Emekliye 3500 TL hesabı! SSK ve Bağ-Kur’lulara %42.35, memur emeklilerine %41.69 zam sonrası ikinci artış yolda

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile dul ve yetimlerine yüzde 42.35, memur emeklileri ile dul ve yetimlerine yüzde 41.69 zam yansıtılırken, taban aylık düzenlemesiyle bazı emeklilere ikinci artış yolu açıldı.

Emekliye 3500 TL hesabı! SSK ve Bağ-Kur’lulara %42.35, memur emeklilerine %41.69 zam sonrası ikinci artış yolda

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ek ödeme dahil en düşük aylık ödemesi 3 bin 500 lira yapıldı.

Emekliye 3500 TL hesabı! SSK ve Bağ-Kur’lulara %42.35, memur emeklilerine %41.69 zam sonrası ikinci artış yolda

3 bin 500 lira düzenlemesi kimleri kapsıyor?
Temmuz zammının ardından ek ödeme dahil aylığı 3 bin 500 liranın altında olanları kapsıyor.

Emekliye 3500 TL hesabı! SSK ve Bağ-Kur’lulara %42.35, memur emeklilerine %41.69 zam sonrası ikinci artış yolda

Bu aylıklar 3 bin 500 liraya tamamlanacak.

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