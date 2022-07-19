Emekliye 3500 TL hesabı! SSK ve Bağ-Kur'lulara %42.35, memur emeklilerine %41.69 zam sonrası ikinci artış yolda
Milyonlarca emekliye zamlı maaş ödemeleri başladı. Maaşlara Temmuz zammı yansıtılırken, 3 bin 500 lira taban aylık düzenlemesi de devreye girdi. Peki bu düzenleme emeklilere, dul ve yetimlere nasıl yansıyor? Ek ödeme dahil 2 bin 500 lira olan maaş ne şekilde artacak? 3600 prim gün ile emekli olanlara da en az 3 bin 500 lira mı ödenecek? İşte merak edilen soruların yanıtları...
19.07.2022 06:59 - Son Güncelleme: 19.07.2022 07:57
3 bin 500 lira düzenlemesi kimleri kapsıyor?
Temmuz zammının ardından ek ödeme dahil aylığı 3 bin 500 liranın altında olanları kapsıyor.