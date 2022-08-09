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Haberler Ekonomi Emeklilikle ilgili son dakika açıklama geldi! SSK, Bağkur'lu, 4C farkı yok! SGK'ya başvuran yararlanıyor! 48,49,50 yaşında...

Emeklilikle ilgili son dakika açıklama geldi! SSK, Bağkur'lu, 4C farkı yok! SGK'ya başvuran yararlanıyor! 48,49,50 yaşında...

Çalışma hayatında uzun yıllar aktif rol oynamış vatandaşların en çok araştırdığı sorular arasında "Ne zaman emekli olurum? Emekli olunca ne kadar maaş alabilirim?" yer alıyor. Düzenli ödenen primler, sigortalı olanan yıl ve yaş şartını yerine getirenler bu hakkı elde ediyor. Henüz günü dolmamış olanlar ise bazı hesaplamaları yapmaya çalışıyor. Bazen kişinin emekli olabilecek kadar çalışması mümkün olmuyor. Bu durumda SGK'ya başvuranlar ödenmiş primlerin iadesini talep edebiliyor. İşte merak edilenler!

takvim.com.tr
09.08.2022 16:44 - Son Güncelleme: 09.08.2022 16:44
Emeklilikle ilgili son dakika açıklama geldi! SSK, Bağkur’lu, 4C farkı yok! SGK’ya başvuran yararlanıyor! 48,49,50 yaşında...

Kamu ya da özel kurumlar fark etmeksizin yıllarca çalışmış emek vermiş kişiler yaşlılıklarında ekonomik olarak rahat yaşamanın hayalini kuruyor. Bu nedenle ne zaman emekli olacağını, nasıl hesaplama yapılabildiğine dair bilgiler sık sık araştırıyor. SSK, Bağkur, isteğe bağlı 4A, 4B, 4C hesaplama işleminin nasıl yapıldığına dair detayları haberimizde derledik. Ayrıca borçlanma yoluyla bu tarihi öne çekmek de mümkün. İşte emekliliğe dair merak edilenler!

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Emeklilikle ilgili son dakika açıklama geldi! SSK, Bağkur’lu, 4C farkı yok! SGK’ya başvuran yararlanıyor! 48,49,50 yaşında...

Milyonlarca çalışanın hayali emekli olmak. Bunun için yasalarımızda bazı şartlar var. Belli bir süre prim ödemek, belli bir yaşa gelmek ve kadınlar için 20 erkekler için 25 yıl süreyi tamamlamak. Bu günlerde EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) konusu da gündemde. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanların emeklilikleriyle ilgili bir çalışma da yürüyor.

Emeklilikle ilgili son dakika açıklama geldi! SSK, Bağkur’lu, 4C farkı yok! SGK’ya başvuran yararlanıyor! 48,49,50 yaşında...

Emeklilik için en önemli şartlardan olan prim gün sayısı bazı sigortalılar için sorun oluyor.

Emeklilikle ilgili son dakika açıklama geldi! SSK, Bağkur’lu, 4C farkı yok! SGK’ya başvuran yararlanıyor! 48,49,50 yaşında...

Ya çalışma imkanı bulamadıklarından ya da kayıt dışı çalıştırıldıklarından ya da bazı sebeplerle iş hayatından ayrı kaldıklarından dolayı primleri tamamlanamıyor. Eğer bundan sonra da çalışma imkanı yoksa bu primleri toplu olarak ödeyip alma durumu da oluyor.

Emeklilikle ilgili son dakika açıklama geldi! SSK, Bağkur’lu, 4C farkı yok! SGK’ya başvuran yararlanıyor! 48,49,50 yaşında...

Borçlanma imkanları yasalarımızda belirlenmiş durumda. Yeni Asır'dan Faruk Erdem bugünkü köşesine borçlanma yoluyla emeklilik ile ilgili detayları yazdı. İşte o yazı..

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