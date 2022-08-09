Emeklilikle ilgili son dakika açıklama geldi! SSK, Bağkur’lu, 4C farkı yok! SGK’ya başvuran yararlanıyor! 48,49,50 yaşında...

Milyonlarca çalışanın hayali emekli olmak. Bunun için yasalarımızda bazı şartlar var. Belli bir süre prim ödemek, belli bir yaşa gelmek ve kadınlar için 20 erkekler için 25 yıl süreyi tamamlamak. Bu günlerde EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) konusu da gündemde. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanların emeklilikleriyle ilgili bir çalışma da yürüyor.