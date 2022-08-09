Emeklilikle ilgili son dakika açıklama geldi! SSK, Bağkur'lu, 4C farkı yok! SGK'ya başvuran yararlanıyor! 48,49,50 yaşında...
Çalışma hayatında uzun yıllar aktif rol oynamış vatandaşların en çok araştırdığı sorular arasında "Ne zaman emekli olurum? Emekli olunca ne kadar maaş alabilirim?" yer alıyor. Düzenli ödenen primler, sigortalı olanan yıl ve yaş şartını yerine getirenler bu hakkı elde ediyor. Henüz günü dolmamış olanlar ise bazı hesaplamaları yapmaya çalışıyor. Bazen kişinin emekli olabilecek kadar çalışması mümkün olmuyor. Bu durumda SGK'ya başvuranlar ödenmiş primlerin iadesini talep edebiliyor. İşte merak edilenler!
Kamu ya da özel kurumlar fark etmeksizin yıllarca çalışmış emek vermiş kişiler yaşlılıklarında ekonomik olarak rahat yaşamanın hayalini kuruyor. Bu nedenle ne zaman emekli olacağını, nasıl hesaplama yapılabildiğine dair bilgiler sık sık araştırıyor. SSK, Bağkur, isteğe bağlı 4A, 4B, 4C hesaplama işleminin nasıl yapıldığına dair detayları haberimizde derledik. Ayrıca borçlanma yoluyla bu tarihi öne çekmek de mümkün. İşte emekliliğe dair merak edilenler!
Milyonlarca çalışanın hayali emekli olmak. Bunun için yasalarımızda bazı şartlar var. Belli bir süre prim ödemek, belli bir yaşa gelmek ve kadınlar için 20 erkekler için 25 yıl süreyi tamamlamak. Bu günlerde EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) konusu da gündemde. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanların emeklilikleriyle ilgili bir çalışma da yürüyor.