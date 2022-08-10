Bankaların yarışı emekliye yaradı! Para muslukları açıldı! 2.500 TL maaşa 7.500 TL promosyon! Ziraat, Vakıfbank, Akbank, TEB...

2022 emekli promosyonları hakkında araştırmalar hızlandı. Bankalar tarafından maaşını taşıyan emeklilere sunulan promosyon miktarları giderek artıyor. Müşteri kapma yarışına giren bankaların bu telaşı ise emeklilere oldukça yaradı. Tüm bankaların promosyon miktarlarını ve kampanyalarını değerlendirmek isteyen vatandaşlar ise arama motorlarına yöneldi. Sizler için emekli promosyonu teklifi veren tüm bankaları derledik. İşte 2022 yılı emekli promosyon miktarları ve konu hakkında detaylar...