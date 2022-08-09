Ne zaman emekli olurum? Askerlik borçlanması kıdem tazminatını etkiler mi? 25 yıl 52 yaş 5525 gün prim ile EYT’li olunur mu?

Sistemde iki seçenek var. Biri 25 yıl 4500 gün süreli diğeri 7000 gün 58 yaş ikisi arasındaki fark nedir? 25 yıl olanı seçersem emekli maaşım daha düşük mü hesaplanır? Ayrıca çocuk için ben 16 hafta izin kullandım borçlanma şuan iki yıla kadar olabiliyor. Ben izin kullandığım kadar mi borçlanabilirim? İki yıldan hesaplanabilir mi? 1978 doğumluyum 22 Nisan 2003 tarihi sigorta girişliyim. 4175 gün prim ödemem var. SELMA AKTAŞ

İki ayrı emeklilik sistemi bulunuyor. Kısmi emeklilik aslında belli bir yaşa gelmiş ve çalışma imkanı bulamayan sigortalılar için sunulan bir emeklilik imkanı. Böylece daha düşük prim günüyle emeklilik gerçekleşebiliyor. Bunun için 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 3600 gün ve 15 yıl ile emekli olabilirken bu tarihten sonra sigortalı olanlar 25 yıl ve 4500 gün ile SSK'dan kısmi emekli olabiliyor. Bağ-Kur'da kısmi emeklilik ise 15 yıllık prim yani 5400 gün ile gerçekleşiyor. Tam emeklilik ise bunun dışında emeklilik şartlarını yerine getirerek emekli olunduğunda gerçekleşiyor.