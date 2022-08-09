Ne zaman emekli olurum? Askerlik borçlanması kıdem tazminatını etkiler mi? 25 yıl 52 yaş 5525 gün prim ile EYT’li olunur mu?
Milyonlarca çalışan işe girdiği ilk andan itibaren iş hayatı ve haklarıyla ilgili birçok sorunun yanıtını arıyor. Son günlerde ise hükümetin gündeminde yer alan EYT en çok merak edilen konu arasında. Özellikle emekliliği bekleyenler kendilerine EYT'nin vurup vurmayacağını araştırıyor. Peki Askerlik borçlanması, kıdem tazminatını etkiler mi? 1997 yılı sigorta girişi ve 8200 prim günü olan EYT'li olur mu? Merak edilen tüm soruları Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yanıtladı.
1992'de işe başladım. Askerlik borçlanması, kıdem tazminatını etkiler mi? Emekli maaşıma etkisi olur mu? AHMET ATALAY
Askerlik borçlanmasının tazminat ile bir ilgisi yok. O yüzden tazminata bir etkisi olmaz. Eğer askerlik sigortadan önce ise yapılan askerlik borçlanması işe giriş tarihini öne çeker. Sigortadan sonraki askerlik borçlanması ise eksik primleri tamamlar. Tek başına emekli maaşını etkilemez. O yüzden boşuna para ödemeye gerek yok. Emekli maaşı hesaplanırken tüm yıllardaki kazançlarınıza bakılıyor.
1978 doğumluyum. 1996 SSK girişim, 7000 SSK primi günüm var. 25 yıllık sigortalılık sürem doldu. Askerliğimi ödersem emekli maaşım 7200 üzerinden mi hesaplanır? Emekli olabilmek için askerlik borçlanması yapmama gerek var mı? İSMAİL AYDİN
Emekli olmak için askerlik borçlanmanıza gerek yok priminiz tamamlanmış. 7200 gün baremi diye bir şey de yok boşuna para harcamayın.
Sistemde iki seçenek var. Biri 25 yıl 4500 gün süreli diğeri 7000 gün 58 yaş ikisi arasındaki fark nedir? 25 yıl olanı seçersem emekli maaşım daha düşük mü hesaplanır? Ayrıca çocuk için ben 16 hafta izin kullandım borçlanma şuan iki yıla kadar olabiliyor. Ben izin kullandığım kadar mi borçlanabilirim? İki yıldan hesaplanabilir mi? 1978 doğumluyum 22 Nisan 2003 tarihi sigorta girişliyim. 4175 gün prim ödemem var. SELMA AKTAŞ
İki ayrı emeklilik sistemi bulunuyor. Kısmi emeklilik aslında belli bir yaşa gelmiş ve çalışma imkanı bulamayan sigortalılar için sunulan bir emeklilik imkanı. Böylece daha düşük prim günüyle emeklilik gerçekleşebiliyor. Bunun için 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 3600 gün ve 15 yıl ile emekli olabilirken bu tarihten sonra sigortalı olanlar 25 yıl ve 4500 gün ile SSK'dan kısmi emekli olabiliyor. Bağ-Kur'da kısmi emeklilik ise 15 yıllık prim yani 5400 gün ile gerçekleşiyor. Tam emeklilik ise bunun dışında emeklilik şartlarını yerine getirerek emekli olunduğunda gerçekleşiyor.
02.08.1972 doğumluyum. 06.10.1997 SSK girişliyim. 8200 prim günüm var. Ne zaman emekli olurum? EYT bana vurur mu? Askerlik borçlanması yapabilir miyim? BULENT KOÇER
25 yıl 57 yaş ve 5900 gün gerekiyor. 5 aylık askerlik borçlanması ile 56 yaş şartı oluşur ve bir yıl erken emekli olursunuz.