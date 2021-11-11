Emeklilik yaşı öne çekiliyor! 15 formülle erken emekli olabilirsiniz! SGK'ya başvuran hayaline kavuşuyor! 4C'liler, 1416 sayılı kanun, part- time çalışanlar... Emeklilik ile ilgili yaş şartı mevzuatta meydana getirilen değişikliklere bakılırsa farklılık gösteriyor. Uzun seneler süresince iş yaşamında aktif olarak çalışan, sigortalı milyonlarca kişi emekli olacağı günün hayalini kuruyor ve bu süreyi daha erkene çekmek için gerekli yolları araştırıyor. Bilindiği üzere emeklilik için sigorta başlangıç zamanı, yaş ve prim olarak karşımıza çıkıyor. Bu 3 koşula bakılarak emeklilik hesaplama işlemleri yapılıyor. Haberimizde erken emeklilik için 15 adıma yer verdik.