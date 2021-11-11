Emeklilik yaşı öne çekiliyor! 15 formülle erken emekli olabilirsiniz! SGK'ya başvuran hayaline kavuşuyor! 4C'liler, 1416 sayılı kanun, part- time çalışanlar...
Emeklilik her çalışanın beklediği süreçlerden biridir. Bilindiği üzere emeklilik için bazı şartlar dikkate alınıyor. Bunlar sigorta başlangıç tarihi, yaş ve prim olarak karşımıza çıkıyor. Bu 3 koşula bakılarak emeklilik hesaplama işlemleri yapılıyor. Ancak hesaplama sonucu çıkan tarihten daha erken emekli olabilme imkanına sahip olabiliyorsunuz. Vataerndaşlar aracıyla en çok yanıt aranan sorulardan birisi de "Ne zaman emekli olabilirim?" sorusu. İş hayatındaki milyonlarca vatandaş emeklilik tarihlerini merak ediyor ve erken emekli olmanın yollarını arıyor. Haberimizde erken emeklilik için 15 formüle yer verdik. İşte tüm merak edilenler!
Emeklilik yaşı öne çekiliyor! 15 formülle erken emekli olabilirsiniz! SGK'ya başvuran hayaline kavuşuyor! 4C'liler, 1416 sayılı kanun, part- time çalışanlar... Emeklilik ile ilgili yaş şartı mevzuatta meydana getirilen değişikliklere bakılırsa farklılık gösteriyor. Uzun seneler süresince iş yaşamında aktif olarak çalışan, sigortalı milyonlarca kişi emekli olacağı günün hayalini kuruyor ve bu süreyi daha erkene çekmek için gerekli yolları araştırıyor. Bilindiği üzere emeklilik için sigorta başlangıç zamanı, yaş ve prim olarak karşımıza çıkıyor. Bu 3 koşula bakılarak emeklilik hesaplama işlemleri yapılıyor. Haberimizde erken emeklilik için 15 adıma yer verdik.
10 YIL SİGORTAYLA MALULEN EMEKLİLİK
Bir süre çalıştıktan sonra hastalanan ya da sakat kalan binlerce kişi var. Yüzde 60 oranında işgücü kaybı olanlar ile sürekli başkasının bakımına muhtaç derecede malul olanlar yaşı beklemeden erken emekli olabiliyor.
Bunun için 10 yıl sigorta, 1800 gün prim ve en az yüzde 60 oranında iş gücü kaybı aranıyor. Bu durumu SGK Sağlık Kurulu tarafından onaylanan kişilere 971 lira maaş bağlanıyor.
ENGELLİ HAKKIYLA 16 YA DA 18 YILDA EMEKLİLİK
İlk kez 1 Ekim 2008 ve sonrasında sigortalı olan engelliler, çalışma gücündeki kayıp oranına göre emekli oluyor. Sağlık kurulu raporuna göre çalışma gücü kaybı; yüzde 50 ila 59 arasında olan sigortalılar 16 yıllık sigortalılık süresi ve 3700 gün, yüzde 40 ila yüzde 49 arasında olanlar ise 18 yıllık sigortalılık süresi ve 4100 gün şartlarını yerine getirdiklerinde emekli olabilirler.