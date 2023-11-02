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Emeklilik yaşı 49-50-54-55'e düşüyor; 2000-2011 SGK girişi olan milyonlara güneş gibi doğacak! 3600-4500 + 10-12.5 yıl ile kademesiz kısmi emeklilik...

Emeklilik planlaması yapan vatandaşlar için önemli bir gelişme yaşandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından iş hayatına giren vatandaşlar için sunulan yeni emeklilik hesaplama tablosu, resmi internet sitesi üzerinden hesaplatılarak emeklilik planlamalarını daha kolay ve net hale getiriyor. Bu gelişme, özellikle emeklilik planlaması yaparken karşılaşılan belirsizlikleri ortadan kaldırmayı amaçlıyor. İşte konu hakkında detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Kasım 2023, 14:48 Güncelleme 02 Kasım 2023, 14:48
Emeklilik yaşı 49-50-54-55’e düşüyor; 2000-2011 SGK girişi olan milyonlara güneş gibi doğacak! 3600-4500 + 10-12.5 yıl ile kademesiz kısmi emeklilik... 1

Emeklilik planlaması, pek çok vatandaş için hayati bir öneme sahip olan bir konudur. Geleceğe dair mali güvenceyi sağlamak, yaşlılık dönemini huzurla geçirmek ve finansal istikrarı sürdürmek, emeklilik yaşını ve prim gün sayısını doğru bir şekilde hesaplamayı gerektirir. Bu nedenle, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) yeni emeklilik hesaplama tablosu, vatandaşlar için büyük bir önem taşıyor. Peki, kimler kısmi emeklilikten yararlanabilir? İşte konu hakkında merak edilenler...

Emeklilik yaşı 49-50-54-55’e düşüyor; 2000-2011 SGK girişi olan milyonlara güneş gibi doğacak! 3600-4500 + 10-12.5 yıl ile kademesiz kısmi emeklilik... 2

10 YILDA EMEKLİLİK İMKANI

Kısmi emeklilik, 10 yıl prim ödeyenlere kapılarını açıyor. Ancak bu imkandan yararlanabilmek için belirli şartlar karşılanmalı. İlk şart, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olmak.

Emeklilik yaşı 49-50-54-55’e düşüyor; 2000-2011 SGK girişi olan milyonlara güneş gibi doğacak! 3600-4500 + 10-12.5 yıl ile kademesiz kısmi emeklilik... 3

İkinci şart ise Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) üyesi olmak.

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