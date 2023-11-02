Emeklilik yaşı 49-50-54-55'e düşüyor; 2000-2011 SGK girişi olan milyonlara güneş gibi doğacak! 3600-4500 + 10-12.5 yıl ile kademesiz kısmi emeklilik...

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Emeklilik planlaması, pek çok vatandaş için hayati bir öneme sahip olan bir konudur. Geleceğe dair mali güvenceyi sağlamak, yaşlılık dönemini huzurla geçirmek ve finansal istikrarı sürdürmek, emeklilik yaşını ve prim gün sayısını doğru bir şekilde hesaplamayı gerektirir. Bu nedenle, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) yeni emeklilik hesaplama tablosu, vatandaşlar için büyük bir önem taşıyor. Peki, kimler kısmi emeklilikten yararlanabilir? İşte konu hakkında merak edilenler...