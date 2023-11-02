Fatih Sondaj Gemisi yeni keşifler için Karadeniz'de! Filyos'a yeniden demir attı

1 Denizlerde doğal gaz ve petrol arama çalışmalarına yönelik gemi temini noktasında yaptığı yatırımlarla son yıllarda yüksek teknolojiye sahip güçlü bir enerji filosuna sahip olan Türkiye, sismik ve sondaj faaliyetlerinde kendi ihtiyacını karşılayabilecek konuma yükseldi.

2 Bu kapsamda Türkiye Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamit sondaj gemileri ile Barbaros Hayreddin Paşa ve MTA Oruç Reis sismik arama gemilerinden oluşan dev bir enerji filosu kurdu.