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Fatih Sondaj Gemisi yeni keşifler için Karadeniz'de! Filyos'a yeniden demir attı

İlk keşfini Karadeniz'de 29 Mayıs 2020'de yapan Fatih, 710 milyar metreküplük doğalgaz buldu. 29 Eylül'de Filyos-1 kuyusunda bakım arası veren Fatih, Filyos Limanı'na demir attı. 3 lojistik gemisinin eşlik ettiği Fatih, yeni müjdeler vermek için çalışmaya başlayacak.

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Giriş Tarihi 02 Kasım 2023, 15:47 Güncelleme 02 Kasım 2023, 15:47
Fatih Sondaj Gemisi yeni keşifler için Karadeniz’de! Filyos’a yeniden demir attı 1

Denizlerde doğal gaz ve petrol arama çalışmalarına yönelik gemi temini noktasında yaptığı yatırımlarla son yıllarda yüksek teknolojiye sahip güçlü bir enerji filosuna sahip olan Türkiye, sismik ve sondaj faaliyetlerinde kendi ihtiyacını karşılayabilecek konuma yükseldi.

Fatih Sondaj Gemisi yeni keşifler için Karadeniz’de! Filyos’a yeniden demir attı 2

Bu kapsamda Türkiye Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamit sondaj gemileri ile Barbaros Hayreddin Paşa ve MTA Oruç Reis sismik arama gemilerinden oluşan dev bir enerji filosu kurdu.

Fatih Sondaj Gemisi yeni keşifler için Karadeniz’de! Filyos’a yeniden demir attı 3

Envanterin ilk üyesi ve doğal gaz tarihinin en büyük keşiflerine imza atan Fatih Sondaj Gemisi, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) bünyesinde 2017'de filoya dahil oldu. Fatih'in gelişiyle sondaj çalışmalarında vites yükselten Türkiye, bu gemiyle ilk sondajı Ekim 2018'de Alanya-1 derin deniz kuyusunda yaptı.

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