MEMURA ENFLASYON FARKI | Merkez Bankası açıkladı memur ve memur emeklisinin maaşı belli oldu! İşte meslek meslek yeni maaşlar

Yaklaşık 6.5 milyon memur ve emekli Ocak zammına kilitlenmiş durumda. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun kararı doğrultusunda yüzde 15 zam ve enflasyon farkı alacak olan memurlar ve memur emeklileri, TÜFE verilerini yakından takip ediyor.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, bugün enflasyon raporunu açıkladı. Erkan, toplantıda "Yıl sonu enflasyon tahmini orta noktalarını 2023 için yüzde 65, 2024 için yüzde 36 ve 2025 için yüzde 14 olarak güncelledik" şeklinde konuştu. Orta Vadeli Program'daki 2023 yılı enflasyon tahmini de yüzde 65 seviyesinde bulunuyor.

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ENFLASYON FARKI VE ZAM NE KADAR?

Bu tahmin; Temmuz-Aralık enflasyonunun yüzde 37.76, memurların ve emeklilerin enflasyon farkının yüzde 29.96 olabileceğini gösteriyor. Bu durumda memurların ve memur emeklilerinin yüzde 15'lik Ocak ayı zam oranı, yüzde 49.46'yı bulacak. En düşük memur maaşı buna göre 32 bin 906 liraya ulaşırken, taban memur emeklisi aylığı da 14 bin 762 lira olacak.