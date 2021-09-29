Emeklilik süresi 720 gün daha azalabilir! Toplamda 2.190 güne kadar müjde! 52, 54 yaşınız dolduğu an... Çalışanlar gelecekte emekli olacağı günleri beklerken ne zaman maaş almaya başlayacağını da araştırıyor. İşçilerin emekli olabilmeleri için belli bir süre sigortalı olma, belli bir yaşa ulaşma ve prim günü ödeme şartları aranıyor. Emekli olabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Bu koşullar tamamlandıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) gidilerek emeklilik işlemleri tamamlandıktan sonra vatandaşlar emekli olabiliyor. Staj sigortasından sonra doğum yapıp sonra çalışmaya başlayan bir anne borçlanabiliyor ve borçlandığı süre kadar işe giriş tarihi geri de çekebiliyor.