Herkese 200 TL! Hiçbir şartı yok, başvurmak yeterli! Şubeye gitmeden dakikalar içinde paranız hesabınıza aktarılıyor! 31 Ekim’e kadar...

Herkese 200 TL! Hiçbir şartı yok, başvurmak yeterli! Şubeye gitmeden dakikalar içinde paranız hesabınıza aktarılıyor! Milyonlarca ferdi ilgilendiren haber geldi. İş Bankası yeni bir kampanya duyurdu. İşCep'te yer edinen "Müşteri Olmak İstiyorum" uygulaması kapsamında İş Bankası müşterisi olarak İş Bankası kredi kartına başvurup, tek seferde gerçekleştireceğiniz ilk 200 TL ve üzeri alışverişinizde 200 TL MaxiPuan kazanma şansı sağlanıyor. Bu imkandan kart teslim edilmeden de yararlanabiliyorsunuz. Anında internet alışverişinizde ve mobil temassız ödemelerde 200 TL nakit paranızı kullanabiliyorsunuz.