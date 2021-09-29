Borcu olanlar dikkat! SGK'dan 'yapılandırma' açıklaması: 30 Eylül 23.59'a kadar hizmet verecek...
Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşların 30 Eylül 23.59'a kadar, sosyal güvenlik il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezlerine başvurmaları gerektiği belirten bir açıklama yayınladı. Açıklamada merkezlerin 30 Eylül'de tüm gün hizmet vereceğinin de altı çizildi. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar...
Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşların başvurularını, sosyal güvenlik il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezlerine 30 Eylül saat 23.59'a kadar yapabileceği bildirildi.
30 EYLÜL'DE TÜM GÜN...
SGK'den yapılan açıklamada, sosyal güvenlik il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezlerinin, 30 Eylül'de tüm gün hizmet vereceklerine dair duyuruya yer verildi.
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI AÇIKLANDI
Duyuruda, "Başvuru süresi Sayın Cumhurbaşkanımızın Kararı ile 30 Eylül 2021 tarihine uzatılan 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun uyarınca, kapsama giren borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlarımızın başvurularını almak üzere,
NEREDEN BAŞVURU YAPILACAK?
Açıklamada, Kuruma olan borçlarını yapılandırmak isteyen işverenlerin e-Sigorta kanalıyla, posta yoluyla veya şahsen ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine,