Borcu olanlar dikkat! SGK’dan ’yapılandırma’ açıklaması: 30 Eylül 23.59’a kadar hizmet verecek...

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI AÇIKLANDI

Duyuruda, "Başvuru süresi Sayın Cumhurbaşkanımızın Kararı ile 30 Eylül 2021 tarihine uzatılan 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun uyarınca, kapsama giren borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlarımızın başvurularını almak üzere,