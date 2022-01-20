Emeklilik süreniz 350'den 2.200 güne kadar düşebilir! Bu şartlara uyanlara müjde geldi! 48, 50, 52 yaşınız dolduğu an... Ülkemizde çalışan vatandaşların hayalleri arasında emekli olmak yer alıyor. Emeklilik için sigorta girişi, yaş ve prim şartını tamamlayan tüm vatandaşlar başvuru dilekçesini Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) teslim ettikten sonra kısa bir sürede maaşına kavuşuyor. Ayrıca erken emekli olmak için çeşitli formüller bulunuyor. takvim.com.tr olarak erken emekliliğe dair bilinmesi gereken her şeyi yazımızda sizlere aktarıyoruz.