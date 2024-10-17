SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

EMEKLİLİK SİSTEMİNDE 5 DEĞİŞİKLİK YOLDA! Torba yasa hazırlanıyor: Yaş ve prim şartı, maaş hesabı, 2. maaş...

Emeklilik sisteminde 5 önemli değişiklik yapılacak. Yasa hazırlanmaya başlandı. Maaş bağlama sistemindeki değişiklikler 2024-2025 yıllarında emekli olacak bireyler arasında maaş farklılıkları yaşanmasına sebep oluyor. Yeni sistemle birlikte, emeklilik maaşlarının belirlenmesinde prim ödemeleri ve çalışma günlerinin önemli bir rol oynayacağı belirtiliyor. Ayrıca 2000 sonrası doğan genç sigortalılar için emeklilik şartları ve emeklilik yaşının artırılması konusunun da tartışıldığı bir süreç öngörülüyor. Tüm bu yasal düzenlemeler emeklilik sisteminin daha sürdürülebilir hale getirilmesi amacıyla gerçekleşecek. Peki, yeni sistemde neler olacak? İşte merak edilen gelişmeler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Ekim 2024 , 07:52 Güncelleme Tarihi :17 Ekim 2024 , 08:51
EMEKLİLİK SİSTEMİNDE 5 DEĞİŞİKLİK YOLDA! Torba yasa hazırlanıyor: Yaş ve prim şartı, maaş hesabı, 2. maaş...

Yeni emeklilik sistemi, bireylerin emeklilik işlemlerini kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla geliştirilirken 2024-2025 yıllarında emekli olacaklar için önemli değişiklikler de gündeme geliyor. Yeni düzenlemeler maaş bağlama sisteminde yapılacak değişikliklerle birlikte emekli maaşlarının belirlenmesinde prim ödemeleri ve çalışma günlerinin kritik bir rol oynayacağını ortaya koyuyor. Konuyla ilgili son gelişmeleri Takvim Gazetesi Ekonomi Yazarı Faruk Erdem Youtube hesabı üzerinden aktardı.

EMEKLİLİK SİSTEMİNDE 5 DEĞİŞİKLİK YOLDA! Torba yasa hazırlanıyor: Yaş ve prim şartı, maaş hesabı, 2. maaş...

İşte açıklamalarından öne çıkanlar;

Bir süredir emeklilikle ilgili yeni bir sistemin çalışmalarının yapıldığını konuşuyoruz. AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Güler'in açıklamaları ve Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın beyanları, bu konuda kamuoyunun dikkatini çekti.

EMEKLİLİK SİSTEMİNDE 5 DEĞİŞİKLİK YOLDA! Torba yasa hazırlanıyor: Yaş ve prim şartı, maaş hesabı, 2. maaş...

Orta vadeli programda da bazı işaretler verilmişti. Görünen o ki, önümüzdeki günlerde emeklilikle ilgili bir paket gelecek ve yasal süreçte başlamış olacak.

SON DAKİKA