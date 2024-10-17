EMEKLİLİK SİSTEMİNDE 5 DEĞİŞİKLİK YOLDA! Torba yasa hazırlanıyor: Yaş ve prim şartı, maaş hesabı, 2. maaş...

Yeni emeklilik sistemi, bireylerin emeklilik işlemlerini kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla geliştirilirken 2024-2025 yıllarında emekli olacaklar için önemli değişiklikler de gündeme geliyor. Yeni düzenlemeler maaş bağlama sisteminde yapılacak değişikliklerle birlikte emekli maaşlarının belirlenmesinde prim ödemeleri ve çalışma günlerinin kritik bir rol oynayacağını ortaya koyuyor. Konuyla ilgili son gelişmeleri Takvim Gazetesi Ekonomi Yazarı Faruk Erdem Youtube hesabı üzerinden aktardı.

İşte açıklamalarından öne çıkanlar; Bir süredir emeklilikle ilgili yeni bir sistemin çalışmalarının yapıldığını konuşuyoruz. AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Güler'in açıklamaları ve Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın beyanları, bu konuda kamuoyunun dikkatini çekti.