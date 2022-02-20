Emekliliğe sağlık ayarı! Diyabetliye 1800 gün avantajı, kanser teşhisine 18 ay maaş! İşte tüm detaylar...
Sağlık sorunları erken emeklilik yolunu açıyor. Bu imkan, şeker hastalığı olanlara da tanınıyor. Erken emeklilik için çalışma gücünün yüzde 60 oranında kaybedilmiş olması ve en az 1800 gün prim gerekiyor, Kanser teşhisinde ise 18 ay maaş ödeniyor...
20.02.2022 07:00 - Son Güncelleme: 20.02.2022 07:00
Sosyal güvenlik mevzuatımız çalışma gücünü belli oranda kaybeden sigortalılara erken emeklilik hakkı tanıyor.
HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?
Erken emeklilik imkanı sağlanan hastalıklar arasında şeker hastalığı da bulunuyor.
Şeker hastalarının bu imkandan yararlanması için, hastalığın çalışma gücünde yüzde 60 oranında kayba yol açmış olması gerekiyor.