Değerli konut vergisinde son gün yarın! Kimler beyanname verecek?
Son dakika haberi... Türkiye'de geçtiğimiz yıl uygulamaya konulan ve yaklaşık 200 bin konutu ilgilendiren değerli konut vergisi beyanname süresi pazartesi günü sona erecek. 2022 için değeri 6 milyon 173 bin lirayı aşan konut sahipleri beyanname verecek ve değerli konut vergisi ödeyecek. Peki değerli konut vergisinin ilk taksit ödemesi ne zaman? Değerli konut vergisinden devlet ne kadar gelir bekliyor? İşte detaylar...
Değerli konut vergisinde sınır her yıl yeniden değerleme oranına göre belirleniyor. Geçen yıl 5 milyon 227 bin lira olan bu tutar 2022 için 6 milyon 173 bin lira oldu. Bu tutarın üzerinde konuta sahip olanlar değerli konut vergisi ödeyecek.
Değerli konut vergisi, beyannamenin verildiği yetkili vergi dairesi tarafından yıllık olarak alınıyor. Emlak Vergisi Kanunu'na göre Şubat ve Ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte ödenmesi gerekiyor.
Değerli konut vergisinin mükellefi olmasına rağmen hiç beyanda bulunmayanlar veya matrahı düşük beyan edenler ile vergilerini taksit süreleri içinde ödemeyenler hakkında gerekli incelemeler ve cezai işlemler yapılıyor.
UYGULAMA 2021'DE BAŞLADI
Değerli konut vergisinde ilk uygulama 2020 yılı olarak belirlenmiş ancak pandemi sürecinde 2021 yılına ertelenmişti.