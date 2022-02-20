Değerli konut vergisinde son gün yarın! Kimler beyanname verecek?

Değerli konut vergisinde sınır her yıl yeniden değerleme oranına göre belirleniyor. Geçen yıl 5 milyon 227 bin lira olan bu tutar 2022 için 6 milyon 173 bin lira oldu. Bu tutarın üzerinde konuta sahip olanlar değerli konut vergisi ödeyecek.