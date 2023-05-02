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Haberler Ekonomi Emekliliğe 1 kala 2000 sonrası hesabı değişti! EYT'de Staj sigortası + 5000 prim + 50-55 yaş! 1999'dan 2008'e kadar SGK 2023 emeklilik yaş-prim tablosu! Bağkur, SSK, Tarım, Esnaf...

Emekliliğe 1 kala 2000 sonrası hesabı değişti! EYT'de Staj sigortası + 5000 prim + 50-55 yaş! 1999'dan 2008'e kadar SGK 2023 emeklilik yaş-prim tablosu! Bağkur, SSK, Tarım, Esnaf...

EYT sonrası milyonlarca kişi emekli oldu. Ancak EYT yasası sonrası emeklilik için yeni adımlar atılmaya başlanıyor. 2000 sonrası sigortalılar için yeni prim ve yaş indirimi masaya geldi. 3600 primle kısmi emeklilikle ilgili de yeni çalışmalar gündemde. Öte yandan staj sigortası için AK Parti kanadından seçim sonrası emeklilik imkanı verileceğinin sinyali geldi. Peki, yeni emeklilik reformu ne zaman geçerli olacak? Kademeli emeklilik şartları nasıl olacak? İşte konu hakkında detaylar...

takvim.com.tr
02.05.2023 18:37 - Son Güncelleme: 02.05.2023 18:39
Emekliliğe 1 kala 2000 sonrası hesabı değişti! EYT’de Staj sigortası + 5000 prim + 50-55 yaş! 1999’dan 2008’e kadar SGK 2023 emeklilik yaş-prim tablosu! Bağkur, SSK, Tarım, Esnaf...

EYT sonrası yeni emeklilik reformu gündeme geldi. Geniş kapsamlı çalışma sonrası düzenlemede son kararı Başkan Erdoğan verecek. Böylelikle EYT'de kapsam genişleyecek, 2000 sonrası için kolaylıklar sağlanacak. İşte son gelişmeler haberimizde...

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Emekliliğe 1 kala 2000 sonrası hesabı değişti! EYT’de Staj sigortası + 5000 prim + 50-55 yaş! 1999’dan 2008’e kadar SGK 2023 emeklilik yaş-prim tablosu! Bağkur, SSK, Tarım, Esnaf...

Yeni emeklilik sistemi için düğmeye basıldı. Yapılacak emeklilik düzenlemesinde anne olma ve çocuk sayısına göre yaş şartı geriye çekilecek.

Emekliliğe 1 kala 2000 sonrası hesabı değişti! EYT’de Staj sigortası + 5000 prim + 50-55 yaş! 1999’dan 2008’e kadar SGK 2023 emeklilik yaş-prim tablosu! Bağkur, SSK, Tarım, Esnaf...

Bunun yanında SSK ve Bağ-Kur prim eşitlemesi düzenlemesi ve 8 Eylül 1999-2008 yılları arasında sigorta girişi olanlar için kademeli emeklilik formülü seçim sonrası masaya gelecek. Seçim sonrası yeni dönemde emekli olma koşullarını içeren köklü reform yapılacak. Yapılacak teknik ve bütçe çalışması sonrası son kararı Başkan Erdoğan verecek.

Emekliliğe 1 kala 2000 sonrası hesabı değişti! EYT’de Staj sigortası + 5000 prim + 50-55 yaş! 1999’dan 2008’e kadar SGK 2023 emeklilik yaş-prim tablosu! Bağkur, SSK, Tarım, Esnaf...

BAŞKAN ERDOĞAN'IN 'KÖKTEN ÇÖZÜN' TALİMATI SONRASI EYT'DE YAŞ ŞARTI KALKTI

Hükümet önce 3600 ek gösterge ardından sözleşmeli memurlara kadro ve son olarak EYT gibi büyük bir düzenlemeyi hayata geçirdi.

3600 ek gösterge => 5,3 milyon memur ve memur emeklisi
Sözleşmeli memura kadro => 500 bin çalışan
EYT düzenlemesi => 4,7 milyon vatandaş

Emekliliğe 1 kala 2000 sonrası hesabı değişti! EYT’de Staj sigortası + 5000 prim + 50-55 yaş! 1999’dan 2008’e kadar SGK 2023 emeklilik yaş-prim tablosu! Bağkur, SSK, Tarım, Esnaf...

EYT İÇİN SGK ÇALIŞANLARI GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR

EYT yasasının yürürlüğe girmesi sonrası maaş bağlanma işlemleri için SGK merkezlerinde geceli gündüzlü mesai sürüyor. Daha önce ayda 35-40 bin maaş bağlayan SGK, günde 20 bin işlemi gerçekleştiriyor.

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