Emekliliğe 1 kala 2000 sonrası hesabı değişti! EYT’de Staj sigortası + 5000 prim + 50-55 yaş! 1999’dan 2008’e kadar SGK 2023 emeklilik yaş-prim tablosu! Bağkur, SSK, Tarım, Esnaf...

BAŞKAN ERDOĞAN'IN 'KÖKTEN ÇÖZÜN' TALİMATI SONRASI EYT'DE YAŞ ŞARTI KALKTI

Hükümet önce 3600 ek gösterge ardından sözleşmeli memurlara kadro ve son olarak EYT gibi büyük bir düzenlemeyi hayata geçirdi.

3600 ek gösterge => 5,3 milyon memur ve memur emeklisi

Sözleşmeli memura kadro => 500 bin çalışan

EYT düzenlemesi => 4,7 milyon vatandaş