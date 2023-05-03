SGK'ya başvuranlar toplu para alacak! Prime takılana B PLANI! SGK açıkladı, EYT'siz 3600 günle kısmi emeklilik imkanı da cepte!
Emeklilik hedefi, her çalışanın hayalidir. Ancak ülkemizde emekli olmak için belli bir prim, yaş ve hizmet süresi şartlarına uygun olmak gerekmektedir. Bu nedenle prim ödemeleri eksik olan birçok kişi, emekli olamamaktadır.Bu durumda, prim ödemeleri yeterli olmayan kişilerin ödedikleri primlerin bir kısmını geri alabilmeleri mümkündür. Ancak bu imkandan yararlanmak için bazı şartlar vardır. Öncelikle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında prim ödemeleri yapılmış olması gerekmektedir. Ayrıca, emeklilik yaşına gelmemiş olmak ve emeklilik hizmet süresinin dolmamış olması da şartlar arasındadır.
03.05.2023 09:16 - Son Güncelleme: 03.05.2023 09:16
Prim ve yıl şartını tamamlayamayanlar için yeni açıklama geldi. Bilindiği üzere EYT yasasıyla birlikte 4 milyonu aşkın kişi emeklilik hakkını kazandı. Ancak bazı sigortalılar, emeklilik şartlarını tamamlayamıyor. Primini tamamlayamadığı için emekli olamayanlar ise toplu ödeme alabilecek. Bu kişiler SGK'ya başvurarak birikmiş primlerini geri alabiliyor. Vefat durumunda ise yakınlarına bu imkan veriliyor. Peki, kimler toplu ödeme alacak? İşte detaylar...