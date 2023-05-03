SGK'ya başvuranlar toplu para alacak! Prime takılana B PLANI! SGK açıkladı, EYT'siz 3600 günle kısmi emeklilik imkanı da cepte!

Prim ve yıl şartını tamamlayamayanlar için yeni açıklama geldi. Bilindiği üzere EYT yasasıyla birlikte 4 milyonu aşkın kişi emeklilik hakkını kazandı. Ancak bazı sigortalılar, emeklilik şartlarını tamamlayamıyor. Primini tamamlayamadığı için emekli olamayanlar ise toplu ödeme alabilecek. Bu kişiler SGK'ya başvurarak birikmiş primlerini geri alabiliyor. Vefat durumunda ise yakınlarına bu imkan veriliyor. Peki, kimler toplu ödeme alacak? İşte detaylar...