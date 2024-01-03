Emeklilerin zammı belli oldu! SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne alacak? İşte o oran... Zam kök maaşa mı uygulanacak?

1 Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği tarih geldi, çattı. aylıkları 2023'ün ocak ayında refah payıyla birlikte yüzde 30, temmuz ayında da yine refah payıyla birlikte yüzde 25 artırılan ssk ve bağ-kur emeklilerine, 2024 yılında yapılacak ilk zam belli oldu. 2023'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, emeklilerin ocak 2024 zammını ortaya koydu.



3 KÖK MAAŞA UYGULANACAK Yapılacak enflasyon zammı emeklilerin kök aylıklarına yansıtılacak. Bazı emeklilere aylığı 7 bin 500 liranın altında olmasına karşın 7 bin 500 lira ödeniyor. Enflasyon zammı bu 7 bin 500 liraya değil, emeklinin gerçek aylığına yani kök aylığına eklenecek.

