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Emeklilerin zammı belli oldu! SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne alacak? İşte o oran... Zam kök maaşa mı uygulanacak?

Milyonların beklediği oranlar açıklandı emeklinin maaşı belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin merakla beklenen Ocak zammı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerini açıkladı. Peki emeklilerin maaşı ne kadar artacak? Zamlar nasıl yansıtılacak? Kim, ne kadar alacak? Zam kök maaşa mı uygulanacak? İşte detayları...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Ocak 2024, 10:13 Güncelleme 03 Ocak 2024, 11:19
Emeklilerin zammı belli oldu! SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne alacak? İşte o oran... Zam kök maaşa mı uygulanacak? 1

Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği tarih geldi, çattı. aylıkları 2023'ün ocak ayında refah payıyla birlikte yüzde 30, temmuz ayında da yine refah payıyla birlikte yüzde 25 artırılan ssk ve bağ-kur emeklilerine, 2024 yılında yapılacak ilk zam belli oldu. 2023'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, emeklilerin ocak 2024 zammını ortaya koydu.

Emeklilerin zammı belli oldu! SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne alacak? İşte o oran... Zam kök maaşa mı uygulanacak? 2

TÜİK AÇIKLADI

5 aylık enflasyon oranı yüzde 33.66 olarak gerçekleşmişti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı enflasyonunu da yüzde 2.93 olarak açıkladı. Böylece 2023'ün ikinci yarısındaki enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 37.57 çıktı. Bu artış bu ay ödenecek maaşlarda görülecek.

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Emeklilerin zammı belli oldu! SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne alacak? İşte o oran... Zam kök maaşa mı uygulanacak? 3

KÖK MAAŞA UYGULANACAK

Yapılacak enflasyon zammı emeklilerin kök aylıklarına yansıtılacak. Bazı emeklilere aylığı 7 bin 500 liranın altında olmasına karşın 7 bin 500 lira ödeniyor. Enflasyon zammı bu 7 bin 500 liraya değil, emeklinin gerçek aylığına yani kök aylığına eklenecek.

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