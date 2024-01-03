Sosyal destekler zamlandı! Yaşlıya, engelliye, yakınına bakana, ailelere yeni tutar

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Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısında yaşanan artış yaşlılardan engellilere, hastalardan çocuklara kadar pek çok kesime yönelik desteklere yansıyor. Ocak'ta memur zammı yüzde 49.25 olarak gerçekleşti. Bu artış sosyal desteklere şöyle yansıyacak…