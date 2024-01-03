Sosyal destekler zamlandı! Yaşlıya, engelliye, yakınına bakana, ailelere yeni tutar

Devlet ihtiyacı olan vatandaşların yardımına sosyal destek programlarıyla yetişiyor. Bu desteklerden bazılarının tutarları memur maaşlarına endeksli.
Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısında yaşanan artış yaşlılardan engellilere, hastalardan çocuklara kadar pek çok kesime yönelik desteklere yansıyor. Ocak'ta memur zammı yüzde 49.25 olarak gerçekleşti. Bu artış sosyal desteklere şöyle yansıyacak…
65 YAŞ AYLIĞI
Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara aylık 2 bin 348 lira aylık ödeme yapılırken; bu tutar 3 bin 504 liraya çıkıyor. 65 yaş aylığı için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor.