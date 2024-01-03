SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

Sosyal destekler zamlandı! Yaşlıya, engelliye, yakınına bakana, ailelere yeni tutar

Memur maaş katsayısında bu ay yaşanan artış pek çok sosyal destek ödemesine yansıyacak. Yaşlıların, engellilerin, hastaların, yakınlarına bakanların ve ailelerin eline geçen para artacak. İşte detayları…

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Ocak 2024, 10:32 Güncelleme 03 Ocak 2024, 10:50
Sosyal destekler zamlandı! Yaşlıya, engelliye, yakınına bakana, ailelere yeni tutar 1

Devlet ihtiyacı olan vatandaşların yardımına sosyal destek programlarıyla yetişiyor. Bu desteklerden bazılarının tutarları memur maaşlarına endeksli.

Sosyal destekler zamlandı! Yaşlıya, engelliye, yakınına bakana, ailelere yeni tutar 2

Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısında yaşanan artış yaşlılardan engellilere, hastalardan çocuklara kadar pek çok kesime yönelik desteklere yansıyor. Ocak'ta memur zammı yüzde 49.25 olarak gerçekleşti. Bu artış sosyal desteklere şöyle yansıyacak…

Sosyal destekler zamlandı! Yaşlıya, engelliye, yakınına bakana, ailelere yeni tutar 3

65 YAŞ AYLIĞI
Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara aylık 2 bin 348 lira aylık ödeme yapılırken; bu tutar 3 bin 504 liraya çıkıyor. 65 yaş aylığı için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor.

SON DAKİKA