Emeklilerin maaşına 500-625-750 TL ilave ödeme! SGK ve Vakıfbank arasında anlaşma sağlandı! 1 Ocak 2022'den itibaren... Bankaların promosyon yarışı sürüyor. Bu kapsamda bankadan promosyon ödemesi almamış olanlar verilen tutarları öğrenmek için araştırmaya koyuldu. Bugüne dek milyonlarca emekli, banka promosyonu ile ek gelir kazandı. Özellikle VakıfBank tarafından sunulan kampanya rağbet görmeye başladı. Peki, hangi banka kaç TL, ne kadar promosyon veriyor? İşte banka banka güncel promosyon ödemeleri! Aralık ayı Ziraat, TEB, Garanti, Vakıfbank, İNG...