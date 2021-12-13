Üç zincir market aktüel ürünler kataloğunu yayınladı! A101 BİM ŞOK haftanın yeni indirimli ürünleri belli oldu! Envai çeşit ürün 5 TL’ye kadar düştü

A101, BİM, ŞOK marketlerinin yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Üç zincir marketin yepyeni indirimli ürünleri belli oldu. Vatandaşların yakından takip ettiği aktüel ürünler kataloğunda yemek setinden, teknolojik aletlere, gıdadan çeyiz alışverişine envai çeşit ürünler yer alıyor. Kataloğu incelemeden markete alışverişe gitmek istemeyenler için tam listeye haberimizde yer verdik. İşte 5 TL'ye bile ürün bulabileceğiniz A101, ŞOK, BİM kataloğunun tamamı...