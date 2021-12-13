Üç zincir market aktüel ürünler kataloğunu yayınladı! A101 BİM ŞOK haftanın yeni indirimli ürünleri belli oldu! Envai çeşit ürün 5 TL'ye kadar düştü
A101, BİM, ŞOK haftanın yeni indirimli ürünleri belli oldu. Üç zincir market aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Envai çeşit ürün 5 TL'ye kadar düştü. Zincir marketlerin bu haftaki aktüel ürünler kataloğunda büyük indirimler yer alıyor. Her hafta birbirinden kullanışlı ürünleri indirim kataloğuna ekleyen A101, BİM ve ŞOK marketlerinin yeni haftadaki aktüel ürünleri merak ediliyor. Peki, bu hafta A101, BİM, ŞOK'ta indirimli ürünler hangileri? İşte A101, BİM, ŞOK aktüel ürünler kataloğu...
13.12.2021 10:45
- Son Güncelleme: 13.12.2021 10:56
A101, BİM, ŞOK marketlerinin yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Üç zincir marketin yepyeni indirimli ürünleri belli oldu. Vatandaşların yakından takip ettiği aktüel ürünler kataloğunda yemek setinden, teknolojik aletlere, gıdadan çeyiz alışverişine envai çeşit ürünler yer alıyor. Kataloğu incelemeden markete alışverişe gitmek istemeyenler için tam listeye haberimizde yer verdik. İşte 5 TL'ye bile ürün bulabileceğiniz A101, ŞOK, BİM kataloğunun tamamı...