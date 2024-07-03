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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2024, 15:44 Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2024, 15:44

Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu! Kimin maaşı ne kadar oldu? İşte detaylar

TÜİK'in Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin merakla beklediği zam oranı belli oldu. Açıklanan enflasyon rakamıyla ilk 6 aylık TÜFE ortaya çıktı. Verilerin açıklanmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Çalışanlarımız ve emeklilerimiz başta olmak üzere milletimizin her kesiminin üzerindeki yükü azaltmak ve kalıcı refah artışını sağlamak için gereken adımları atıyoruz" açıklamasında bulundu. Peki emeklilerin aylıkları ne kadar artacak? Yeni maaşlar nasıl hesaplanacak? Hangi emeklinin maaşı ne kadar olacak? İşte detayları...

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