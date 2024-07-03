TÜİK'in Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin merakla beklediği zam oranı belli oldu. Açıklanan enflasyon rakamıyla ilk 6 aylık TÜFE ortaya çıktı. Verilerin açıklanmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Çalışanlarımız ve emeklilerimiz başta olmak üzere milletimizin her kesiminin üzerindeki yükü azaltmak ve kalıcı refah artışını sağlamak için gereken adımları atıyoruz" açıklamasında bulundu. Peki emeklilerin aylıkları ne kadar artacak? Yeni maaşlar nasıl hesaplanacak? Hangi emeklinin maaşı ne kadar olacak? İşte detayları...