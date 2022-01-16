Emeklilerin hesaplarına zamlı maaşlarına ek olarak 2.750 TL yatacak! Duyan duymayan kalmasın fazladan dağıtılacak açıklama az önce geldi

Emeklilerin hesaplarına zamlı maaşlarına ek olarak 2.750 TL yatacak! Duyan duymayan kalmasın fazladan ödeme dağıtılacak! Emekli promosyon ödemeleri her emeklinin almak istediği bir ek gelir. 2022 yılında emekli maaşları arttı. En düşük emekli aylığı 2.500 TL oldu. Hal böyle olunca bankalar da harekete geçti. Emeklilere ödenen promosyon ödemelerinde artış yaşandı. Emekliler sadece maaşlarını o bankadan çekme sözü verdikleri taktirde bini geçen ödemelerini alabiliyor. En yüksek promosyon ödemesi yapan bankalar arasında da TEB yeni kampanyasıyla dikkat çekiyor. İşte kampanyanın detayları...