Emeklilerin hesaplarına zamlı maaşlarına ek olarak 2.750 TL yatacak! Duyan duymayan kalmasın fazladan dağıtılacak açıklama az önce geldi
TEB emekli maaş promosyonu kampanyası başlattı. 2022 yılında yeni zamlı emekli maaşı almaya başlayan milyonlarca emekli bir de bankaların kendilerine sundukları promosyon ödemelerinden faydalanıyor. Böylelikle ek gelir elde etmiş olmuyorlar. Yeni yılda pek çok banka müşteri çekebilmek için özellikle emeklilere yönelik promosyon ödemelerini artırdı. Peki hangi banka ne kadar emekli promosyon ödemesi veriyor? En çok promosyon ödeyen banka hangisi? TEB'in başlattığı promosyon kampanyası heyecanlandırdı. TEB'e maaşını taşıyanlar karlı çıkacak. Maaş tutarlarına göre belirlenen promosyon ödemelerinde 2.750 TL en dikkat çeken rakam oldu. İşte detaylar...
Emeklilerin hesaplarına zamlı maaşlarına ek olarak 2.750 TL yatacak! Duyan duymayan kalmasın fazladan ödeme dağıtılacak! Emekli promosyon ödemeleri her emeklinin almak istediği bir ek gelir. 2022 yılında emekli maaşları arttı. En düşük emekli aylığı 2.500 TL oldu. Hal böyle olunca bankalar da harekete geçti. Emeklilere ödenen promosyon ödemelerinde artış yaşandı. Emekliler sadece maaşlarını o bankadan çekme sözü verdikleri taktirde bini geçen ödemelerini alabiliyor. En yüksek promosyon ödemesi yapan bankalar arasında da TEB yeni kampanyasıyla dikkat çekiyor. İşte kampanyanın detayları...
TEB EMEKLİ PROMOSYON ÖDEME KAPMANYASINI DUYURDU!
TEB'e maaşını taşıyanlara 2500 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılıyor. Yapılan açıklamada, ''Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden ve Bankamızda en az 2 adet Otomatik Fatura Ödeme Talimatı bulunduran emekli maaş müşterilerimiz 2.750 TL'ye varan promosyon kazanıyor.'' denildi.