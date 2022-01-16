Bugün emekli olsam aylık ne kadar maaş alırım? 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplamaları değişti! 2022 zammından sonra zamlı tablo...

Emekli olunca ne kadar maaş alacaklarını hesaplamak isteyenler rakamları emekli maaşı hesaplama robotu aracılığı ile tahmini olarak öğrenebiliyor. Yeni yılın gelmesiyle birlikte ocak ayı zam oranı açıklandı ardından da emekli maaşı 2022 rakamları belli oldu. Böylelikle 2022 yılında en düşük emekli maaşı 2.500 TL olurken, emekli maaşlarına da yüzde 30,5 zam geldi. Bunun ardından Bugün emekli olsam aylık ne kadar maaş alırım? sorusunun yanıtı merak edildi. Emekli maaşı hesaplarken 4A, 4B ve 4C için farklı kriterler var.İşte 2022 zammından sonra zamlı tablo ve 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplamaları....