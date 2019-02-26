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Emeklilerin gözü bu haberdeydi! Emekli maaşlarına 355 liraya varan zam...

2000 yılı ve sonrasında emekli olanların gözü, maaşlarda 355 liraya varan zam yolunu açacak intibakta. TÜED, intibak için 3 yasa teklifinin Meclis gündemine taşındığını belirterek, 'Çalışmaları sürdürüyoruz' açıklaması yaptı. Emeklinin intibak durumu ne zaman netleşecek? İntibakla emekli maaşları nasıl değişecek? İşte milyonlarca emeklinin beklediği intibak haberinin detayları...

26.02.2019 02:16 - Son Güncelleme: 26.02.2019 07:59
Emeklilerin gözü bu haberdeydi! Emekli maaşlarına 355 liraya varan zam...

Milyonlarca emekli intibak beklentisi taşıyor. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar, 2000'den önce emekli olanların aylıklarında 355 liraya varan artış getiren intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesini istiyor.

Emeklilerin gözü bu haberdeydi! Emekli maaşlarına 355 liraya varan zam...

Bunun için Meclis'ten yasa çıkarılması bekleniyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) de intibakla ilgili çalışmaları yakından takip ediyor.

Emeklilerin gözü bu haberdeydi! Emekli maaşlarına 355 liraya varan zam...

2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar için intibak düzenlemesinin şart olduğunu belirten TÜED, "Meclis'te konunun ele alınıp, yasa yoluyla düzenlemenin yapılması yönünde halen çalışmaktayız" açıklaması yaptı.

Emeklilerin gözü bu haberdeydi! Emekli maaşlarına 355 liraya varan zam...

Meclis'e intibak içerikli 3 yasa teklifinin sunulduğunu belirten TÜED, şu değerlendirmeyi yaptı:

Emeklilerin gözü bu haberdeydi! Emekli maaşlarına 355 liraya varan zam...

"Tekliflerden biri ile, malullük, yaşlılık ve ölüm aylık oranlarının yeniden hesaplanarak intibak düzenlemesi yapılması, böylece emeklilik tarihi farklılığından kaynaklı mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanmaktadır.

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