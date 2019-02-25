Erken emekli olmak için ne yapmak gerekir? İşte erken emeklilik şartları
Çalışan her kişi emeklilik yıllarının hayalini kuruyor. Güzel bir emeklilik geçirmek isteyen vatandaşlar, emekli olma şartları ile ilgili detayları da merak ediyor. Özellikle vatandaşlar ne zaman emekli olurum? sorusuna sıkça yanıt arıyor. Erken emeklilik ile ilgili detayları merak eden çalışanlar; erken emeklilik için şartlar neler? Nasıl erken emekli olabilirim? gibi sorularla ilgili cevapları öğrenmeye çalışıyor. İşte erken emeklilikle ilgili bilinmesi gerekenler...
Mevzuatımız gereği emekli olabilmek için üç şartı tamamlamış olmak gerekir. Bunlar sigortalılık yılı, belli sayıda prim ve belli bir yaşa gelmiş olmak. 9 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar için ise yıl şartı kaldırılırken, prim gün sayısı artırıldı ve yaş şartı da yükseltildi. Yıl şartı hesaplanırken erkekler için 25, kadınlar için 20 yılın geçmiş olmasına bakılıyor.
Öncelikle belirtelim. Okurumuzun emeklilik hesabı 15.10.1996 tarihindeki sigortalılık girişiyle başlatılacak. Buna göre de 25 yıl 56 yaş ve 5825 gün şartları bulunuyor.
Buradaki 25 yıl şartı ise 18 yaşını doldurduğu 1998'den itibaren başlatılacak. Böylece 25 yıl şartı 2021 yerine 2023'de dolmuş olacak.