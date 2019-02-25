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Erken emekli olmak için ne yapmak gerekir? İşte erken emeklilik şartları

Çalışan her kişi emeklilik yıllarının hayalini kuruyor. Güzel bir emeklilik geçirmek isteyen vatandaşlar, emekli olma şartları ile ilgili detayları da merak ediyor. Özellikle vatandaşlar ne zaman emekli olurum? sorusuna sıkça yanıt arıyor. Erken emeklilik ile ilgili detayları merak eden çalışanlar; erken emeklilik için şartlar neler? Nasıl erken emekli olabilirim? gibi sorularla ilgili cevapları öğrenmeye çalışıyor. İşte erken emeklilikle ilgili bilinmesi gerekenler...

25.02.2019 16:43 - Son Güncelleme: 25.02.2019 16:43
Erken emekli olmak için ne yapmak gerekir? İşte erken emeklilik şartları

Emekli olacağınız tarih hesaplanırken yıl şartı 18 yaşından başlatılıyor. Ancak önceki primler hesapta kullanılıyor. Küçük yaşta sigortalı olanlar daha avantajlı oluyor.

Erken emekli olmak için ne yapmak gerekir? İşte erken emeklilik şartları

Mevzuatımız gereği emekli olabilmek için üç şartı tamamlamış olmak gerekir. Bunlar sigortalılık yılı, belli sayıda prim ve belli bir yaşa gelmiş olmak. 9 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar için ise yıl şartı kaldırılırken, prim gün sayısı artırıldı ve yaş şartı da yükseltildi. Yıl şartı hesaplanırken erkekler için 25, kadınlar için 20 yılın geçmiş olmasına bakılıyor.

Erken emekli olmak için ne yapmak gerekir? İşte erken emeklilik şartları

GEÇEN SÜRE ÖNEMLİ
Yani bu yıllarda çalışılıp çalışılmadığı önemli değil. Sigorta olduktan sonra geçen süre önemli. Bu süre de 18 yaşından itibaren başlatılıyor.
Oysa primlerde 18 yaş öncesi geçerli oluyor. Bu konuda çok soru geliyor. Bunlardan birisi de şöyle:

Erken emekli olmak için ne yapmak gerekir? İşte erken emeklilik şartları

"1980 doğumluyum. 15.10. 1996 yılında sigortalı oldum. Ancak 18 yaşımı 1998'de doldurdum. Bu durumdabenim emeklilik hesabım 1998'e göre mi yapılacak yoksa 1996 yılına göre mi? Yatırılan primlerim geçerli olacak mı?"

Erken emekli olmak için ne yapmak gerekir? İşte erken emeklilik şartları

Öncelikle belirtelim. Okurumuzun emeklilik hesabı 15.10.1996 tarihindeki sigortalılık girişiyle başlatılacak. Buna göre de 25 yıl 56 yaş ve 5825 gün şartları bulunuyor.
Buradaki 25 yıl şartı ise 18 yaşını doldurduğu 1998'den itibaren başlatılacak. Böylece 25 yıl şartı 2021 yerine 2023'de dolmuş olacak.

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