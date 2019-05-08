Kartta asgari tuzak var! Kredi kartı borcunun asgari ödeme tutarını ödeyenler dikkat...

NEREDE HATA YAPIYORUZ

Biz kredi kartını bir ödeme aracı olarak göremiyoruz. Birçoğumuz 'bedava alışveriş aracı' olarak görmeye devam ediyoruz. Bu yüzden de yoğurt almaya girdiğimiz marketten, kartımızla bir de kazak alıp çıkıyoruz.