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Kartta asgari tuzak var! Kredi kartı borcunun asgari ödeme tutarını ödeyenler dikkat...

Kredi kartı kullanan hemen herkesin bir borç sorunu oluştu. Çünkü biz kartları bedava ödeme aracı görüyoruz. Hele bankaların tuzaklarını da bilmiyorsak, işte o zaman batağa sürükleniyoruz. Peki kredi kartı kullananlar nelere dikkat etmeli? Kredi kartı borcunun asgari tutarını ödemenin ne gibi sakıncaları vardır? Kredi kartı ödemelerinde sıfır faiz mümkün mü? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, kredi kartı kullanan herkesin merak ettiği tüm soruları yanıtladı. İşte detaylar...

08.05.2019 07:51 - Son Güncelleme: 08.05.2019 07:51
Kartta asgari tuzak var! Kredi kartı borcunun asgari ödeme tutarını ödeyenler dikkat...

Türkiye'de kredi kartı son 30 yılda giderek yaygınlaştı ve hayatımızın her alanına girdi. Bugün toplamda 60 milyonun üzerinde kredi kartı vatandaşların kullanımına sunulmuş durumda.

Kartta asgari tuzak var! Kredi kartı borcunun asgari ödeme tutarını ödeyenler dikkat...

Kredi kartıyla veya banka kartıyla alışveriş ekonominin kayıt altına alınması, vergi kaçağının önlenmesi açısından çok önemli. Bireysel anlamda baktığımızda da birçok avantajları var.

Kartta asgari tuzak var! Kredi kartı borcunun asgari ödeme tutarını ödeyenler dikkat...

Hatta başka ülkelerde olmayan taksit fırsatı ile büyük avantaj da sunuyor. Ama bir şartla... Bilinçli kullanmak...

Kartta asgari tuzak var! Kredi kartı borcunun asgari ödeme tutarını ödeyenler dikkat...

NEREDE HATA YAPIYORUZ
Biz kredi kartını bir ödeme aracı olarak göremiyoruz. Birçoğumuz 'bedava alışveriş aracı' olarak görmeye devam ediyoruz. Bu yüzden de yoğurt almaya girdiğimiz marketten, kartımızla bir de kazak alıp çıkıyoruz.

Kartta asgari tuzak var! Kredi kartı borcunun asgari ödeme tutarını ödeyenler dikkat...

Cebimizden nakit para çıkmadığı için de bu alışverişi 'karşılıksız' yaptığımız psikolojisine bürünüyoruz. Oysa gelecek ayki maaşımızdan harcadığımızın farkına varamıyoruz. Ama bunu önlemek mümkün...

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