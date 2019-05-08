Kartta asgari tuzak var! Kredi kartı borcunun asgari ödeme tutarını ödeyenler dikkat...
Kredi kartı kullanan hemen herkesin bir borç sorunu oluştu. Çünkü biz kartları bedava ödeme aracı görüyoruz. Hele bankaların tuzaklarını da bilmiyorsak, işte o zaman batağa sürükleniyoruz. Peki kredi kartı kullananlar nelere dikkat etmeli? Kredi kartı borcunun asgari tutarını ödemenin ne gibi sakıncaları vardır? Kredi kartı ödemelerinde sıfır faiz mümkün mü? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, kredi kartı kullanan herkesin merak ettiği tüm soruları yanıtladı. İşte detaylar...
08.05.2019 07:51
- Son Güncelleme: 08.05.2019 07:51
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