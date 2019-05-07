Altın fiyatları son dakika! 7 Mayıs canlı altın fiyatı: Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları

Altın fiyatları yeni güne nasıl başladı? Yatırımcıların yakından takip ettiği altının gram fiyatı, dün yüzde 0,41 yükselişle 247,00 liradan işlem görmüştü. Dünkü kapanışta İstanbul'da Kapalıçarşı'da çeyrek altın 402,00 lira, Cumhuriyet altını 1.647,00 liradan tamamlandı. Bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 7 Mayıs canlı altın fiyatları...