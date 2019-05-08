Emekliye sıcak yaz

Bu yaz zam ve 2 kez biner lira ikramiye alacak emekliler için 3 talep de karara bağlanacak. Memur emeklileri için 4 ayrı zam oranı belirlenirken, 344 lira aile yardımı, ikramiye artışı ve her ay enflasyon farkı söz konusu olabilecek
Emekliye sıcak yaz08.05.2019 09:38
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