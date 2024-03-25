EMEKLİLER İÇİN SON 7! Emekliye 1 peşin maaş, maaş farkı, ikramiye ve promosyon olmak üzere 30 bin lirayı aşan ödeme

1 Yaklaşık 16 milyon emekli yüzde 50 zamlı bayram ikramiyesi için gün sayıyor. Bu yılın ilk ikramiyesi yani Ramazan Bayramı ikramiyesi önümüzdeki hafta hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak. Ödeme takvimi de belli oldu.

2 KİM, NE ZAMAN ALACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıkladığı takvime göre; SSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 17 ve 18'i olanlara 2 Nisan, 19, 20, 21 ve 22'si olanlara 3 Nisan, 23, 24, 25 ve 26'sı olanlara 4 Nisan'da ikramiyeleri ödenecek.