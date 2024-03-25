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EMEKLİLER İÇİN SON 7! Emekliye 1 peşin maaş, maaş farkı, ikramiye ve promosyon olmak üzere 30 bin lirayı aşan ödeme

Emeklilerin bayram ikramiyesinde ödeme takvimi belli oldu. Bu yılın ilk ikramiyesinden, bu ay sonuna kadar aylık başvurusu yapanlar da yararlanacak. Peki emekliliğe hak kazandığı tarih hafta sonuna gelenler ne yapmalı? Yeni başvuranlara ikramiye ne zaman ödenecek? Refah payı aylıklara yansıtılacak mı? Hesaba neler yatırılacak? İşte detayları...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Mart 2024, 12:43 Güncelleme 25 Mart 2024, 12:50
EMEKLİLER İÇİN SON 7! Emekliye 1 peşin maaş, maaş farkı, ikramiye ve promosyon olmak üzere 30 bin lirayı aşan ödeme 1

Yaklaşık 16 milyon emekli yüzde 50 zamlı bayram ikramiyesi için gün sayıyor. Bu yılın ilk ikramiyesi yani Ramazan Bayramı ikramiyesi önümüzdeki hafta hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak. Ödeme takvimi de belli oldu.

EMEKLİLER İÇİN SON 7! Emekliye 1 peşin maaş, maaş farkı, ikramiye ve promosyon olmak üzere 30 bin lirayı aşan ödeme 2

KİM, NE ZAMAN ALACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıkladığı takvime göre; SSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 17 ve 18'i olanlara 2 Nisan, 19, 20, 21 ve 22'si olanlara 3 Nisan, 23, 24, 25 ve 26'sı olanlara 4 Nisan'da ikramiyeleri ödenecek.

EMEKLİLER İÇİN SON 7! Emekliye 1 peşin maaş, maaş farkı, ikramiye ve promosyon olmak üzere 30 bin lirayı aşan ödeme 3

Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların tamamına 5 Nisan'da ödeme yapılacak. Emekli Sandığı kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 1 ve 2'si olanlara 2 Nisan, 3, 4 ve 5'i olanlara ise aylıklarıyla birlikte aynı günde olmak üzere 3 ile 5 Nisan arasında ikramiyeleri ödenecek.

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