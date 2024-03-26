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Emeklinin ikramiye takvimi hazır! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nda ödemeler ne zaman? Kim, ne kadar alacak?

Emekliler bu yılın ilk bayram ikramiyesini haftaya alacak. Takvim belli oldu. SSK'lılar 2, 3 ve 4 Nisan, Bağ-Kur'lular 5 Nisan, memur emeklileri 2, 3 ve 5 Nisan'da ikramiyeleri hesabında görecek...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Mart 2024, 07:11 Güncelleme 26 Mart 2024, 07:11
Emeklinin ikramiye takvimi hazır! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’nda ödemeler ne zaman? Kim, ne kadar alacak? 1

Tüm emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyelerinin ilki haftaya ödeniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ramazan Bayramı ikramiyesinin ödeme takviminin detaylarını duyurdu.

Emeklinin ikramiye takvimi hazır! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’nda ödemeler ne zaman? Kim, ne kadar alacak? 2

Buna göre; SSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 17 ve 18'i olanlara 2 Nisan, 19, 20, 21 ve 22'si olanlara 3 Nisan, 23, 24, 25 ve 26'sı olanlara 4 Nisan'da ikramiyeleri ödenecek. Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların tamamına 5 Nisan'da ödeme yapılacak.

Emeklinin ikramiye takvimi hazır! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’nda ödemeler ne zaman? Kim, ne kadar alacak? 3

Emekli Sandığı kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 1 ve 2'si olanlara 2 Nisan, 3, 4 ve 5'i olanlara ise aylıklarıyla birlikte aynı günde olmak üzere 3 ile 5 Nisan arasında ikramiyeleri ödenecek.

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