Emeklinin ikramiye takvimi hazır! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nda ödemeler ne zaman? Kim, ne kadar alacak?

Emekliler bu yılın ilk bayram ikramiyesini haftaya alacak. Takvim belli oldu. SSK'lılar 2, 3 ve 4 Nisan, Bağ-Kur'lular 5 Nisan, memur emeklileri 2, 3 ve 5 Nisan'da ikramiyeleri hesabında görecek...
Tüm emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyelerinin ilki haftaya ödeniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ramazan Bayramı ikramiyesinin ödeme takviminin detaylarını duyurdu.
Buna göre; SSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 17 ve 18'i olanlara 2 Nisan, 19, 20, 21 ve 22'si olanlara 3 Nisan, 23, 24, 25 ve 26'sı olanlara 4 Nisan'da ikramiyeleri ödenecek. Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların tamamına 5 Nisan'da ödeme yapılacak.
Emekli Sandığı kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 1 ve 2'si olanlara 2 Nisan, 3, 4 ve 5'i olanlara ise aylıklarıyla birlikte aynı günde olmak üzere 3 ile 5 Nisan arasında ikramiyeleri ödenecek.